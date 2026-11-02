Mezclar bicarbonato con agua oxigenada: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos en limpieza

La mezcla de bicarbonato de sodio y agua oxigenada tiene un amplio abanico de usos en el ámbito del hogar, desde la cocina y el baño hasta determinados tejidos y utensilios. Se trata de una solución muy útil para limpiar, desinfectar y neutralizar los malos olores. El bicarbonato actúa como un abrasivo suave, capaz de eliminar la suciedad incrustada sin dañar las superficies, mientras que el agua oxigenada aporta propiedades blanqueadoras y antimicrobianas.

La combinación de bicarbonato y agua oxigenada resulta especialmente útil para tratar algunas manchas de origen orgánico en la ropa, como las de sangre, vino tinto, café o sudor. También puede ayudar con las manchas de grasa y aceite, ya que el bicarbonato ayuda a absorber parte de la suciedad para que luego se amás fácil de eliminar. La mezcla funciona especialmente bien en prendas de algodón y lino, pero hay que tener cuidado con la ropa de color y los tejidos delicados. No la utilices sobre lana o seda y nunca la mezcles con lejía.

Trucos de limpieza con bicarbonato y agua oxigenada

Para tratar las manchas amarillas de la ropa, puedes preparar una mezcla casera con los siguientes ingredientes: una taza de agua oxigenada de 10 volúmenes, dos cucharadas de bicarbonato de sodio y una cucharada de jabón líquido o detergente suave. Los pasos a seguir son muy simples:

Mezcla todos los ingredientes en un recipiente y remueve hasta conseguir una pasta de textura cremosa. Si quieres que quede más fluida para aplicarla con un pulverizador, puedes añadir un poco de agua templada, a unos 40-45 °C. A continuación, extiende la mezcla directamente sobre las manchas y deja que actúe entre 10 y 15 minutos si son recientes. En caso de que sean más antiguas o difíciles de eliminar, puedes ampliar el tiempo hasta 30 o 45 minutos. Después, frota delicadamente con las yemas de los dedos o con un paño suave, evitando utilizar cepillos y estropajos que puedan deteriorar las fibras. Aclara la prenda con abundante agua fría y métela en la lavadora, seleccionando un programa específico para el tejido de la prenda.

Asimismo, se puede utilizar para limpiar juntas y azulejos. Para ello, basta con aplicar la pasta y frotar suavemente con un cepillo de dientes viejo. Después, enjuaga la superficie para retirar los restos de producto y la suciedad acumulada. Otro de sus usos más frecuentes es la limpieza de utensilios de cocina, como las tablas de cortar; en este caso, se cubren con la pasta, se deja actuar durante unos cinco minutos y, a continuación, se aclaran bien con agua. También se puede recurrir a una solución diluida para limpiar los cepillos de dientes: basta con sumergirlos durante diez minutos y enjuagarlos con abundante agua.

Eliminar manchas amarillas

¿Cansada de tener que tirar camisetas por las molestas manchas amarillas de sudor en las axilas? Existe una mezcla casera que puede ayudarte a combatirlas y recuperar el buen aspecto de tus prendas. Para prepararla necesitas 3 cucharadas de bicarbonato, 3 de agua oxigenada, 1 de jabón lavavajillas y el zumo de un limón. Mezcla todos los ingredientes hasta conseguir una pasta homogénea y aplícala sobre las manchas. Antes de utilizarla, haz una prueba en una zona poco visible, ya que el limón y el agua oxigenada pueden decolorar algunos tejidos.

También puedes probar con una alternativa muy interesante en tejidos que no toleran la lejía ni el cloro, como la seda, el satén o la lana, aunque conviene comprobar siempre las indicaciones de lavado de cada etiqueta: el vinagre blanco de limpieza (con una concentración del 8 %), que ayuda a desprender la suciedad y neutraliza los malos olores.

Para utilizarlo en la lavadora, basta con agregar una taza de vinagre en el compartimento del suavizante. Si las manchas son antiguas, puedes preparar una mezcla con dos tazas de vinagre y otras dos de agua caliente. Luego, sumerge la ropa y déjala en remojo durante unos 30 minutos. Transcurrido ese tiempo, lava la prenda como haces normalmente.

Si las manchas amarillas están en la zona de las axilas, otro remedio consiste en espolvorear bicarbonato de sodio sobre ellas y añadir un poco de vinagre blanco. Deja actuar la mezcla y retírala antes de lavar la prenda con normalidad. Si no tienes bicarbonato, mezcla media taza de vinagre blanco con media taza de sal y añade ambos ingredientes a un cubo con agua. Sumerge las prendas y mantenlas a remojo durante aproximadamente 30 minutos. Después, lávalas en la lavadora.