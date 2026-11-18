El destructor USS Spruance ha vuelto a San Diego tras 12 meses desplegado. Y la Marina de Estados Unidos ha hecho público su balance de guerra.

Según la Marina, durante la misión derribó 12 drones y cuatro misiles de crucero antibuque y lanzó decenas de misiles Tomahawk contra objetivos militares iraníes. Lo ha contado la Tercera Flota de la Marina, que califica el despliegue de histórico.

El barco llegó a su puerto base, la Base Naval de San Diego, el 13 de noviembre. Viajaba con un destacamento del escuadrón de helicópteros HSM-71.

La foto de la llegada muestra el destructor de proa. Lleva izada la bandera de EEUU y un largo gallardete al viento.

163.000 kilómetros en un año

En total, el Spruance navegó más de 88.000 millas náuticas, unos 163.000 kilómetros. El despliegue le llevó a las zonas de las flotas Tercera, Séptima y Quinta de EEUU.

El destructor formaba parte del grupo de ataque del portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln. Entre los barcos que lo acompañaban había otros dos destructores de la misma clase Arleigh Burke: el Michael Murphy y el Frank E. Petersen Jr.

OKdiario ya contó cómo es el USS Abraham Lincoln, el portaaviones desplegado para atacar Irán. El Spruance era una de sus escoltas.

Doce drones y cuatro misiles

Según la Marina, el barco tuvo un papel clave en los combates de la operación Epic Fury. Fue en la zona del Mando Central de EEUU. Allí actuó bajo la amenaza constante de misiles de crucero antibuque y de drones de ataque de un solo uso.

En ese escenario, el Spruance destruyó 12 vehículos aéreos no tripulados y cuatro misiles de crucero antibuque. La nota no detalla dónde ni cuándo se produjo cada derribo.

La nota tampoco precisa con qué armas los derribó.

Un día antes volvió a casa otro destructor del mismo grupo. El 12 de noviembre, el Michael Murphy llegó a Pearl Harbor tras 11 meses también marcados por Epic Fury.

Decenas de Tomahawk contra Irán

Además de defenderse, el destructor también lanzó ataques contra tierra. Entre febrero y agosto de 2026 lanzó decenas de misiles Tomahawk de ataque a tierra contra objetivos militares iraníes.

Según la Marina, esos ataques redujeron las capacidades del adversario que amenazaban el tráfico marítimo internacional. No dice cuántos misiles exactos disparó ni cuáles fueron los objetivos.

La Marina añade que el Spruance gestionó la red de enlace de datos tácticos de varios grupos de ataque y grupos anfibios. Con ella, las fuerzas tenían una imagen compartida y en tiempo real del campo de batalla.

Bloqueo cerca de Ormuz

El barco hizo de jefe de un grupo de acción de superficie. En ese papel, encabezó maniobras de avanzada cerca del estrecho de Ormuz y aplicó operaciones de bloqueo marítimo.

Entre ellas, la Marina destaca que inutilizó el buque de carga M/V Touska, al que califica de ilícito. También hizo cumplir las normas marítimas a 15 barcos.

OKdiario ya publicó las imágenes del abordaje a un buque iraní que intentó esquivar el bloqueo naval.

Más de 32 millones de litros

Para mantener ese ritmo, el destructor hizo 43 reabastecimientos en alta mar. En ellos recibió 8,6 millones de galones de combustible, más de 32 millones de litros.

Los helicópteros del destacamento HSM-71 que viajaba a bordo hicieron más de 190 salidas y 1.150 horas de vuelo durante el despliegue.

Durante su paso por la zona de la Séptima Flota, el barco cruzó los estrechos de San Bernardino, Singapur, Malaca, Balabac y Surigao. La Marina los describe como tránsitos de navegación de alta precisión.

Otro destructor Arleigh Burke, con base en Rota, entró en el dique seco de Navantia en Cádiz. Fue el primero de Rota en hacerlo en la zona de la Sexta Flota.

Una condecoración para el grupo

El Spruance y las unidades del grupo del Abraham Lincoln han recibido la Mención Presidencial de Unidad y la cinta de Acción de Combate. Premian su actuación en combate en Epic Fury y los meses pasados en zona de guerra.

Su comandante, el capitán de fragata Leigh Tate, ha dicho que dirigir el barco y la tripulación ha sido el honor de su vida. «Los marineros del Spruance marcaron la diferencia», añadió.

El comandante quiso recordar también a las familias de la tripulación. Según dijo, detrás de cada marinero hay alguien en casa que hace su propia guardia.

La información se ha publicado en la nota de la Tercera Flota de la Marina de EEUU del 13 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Marina de EEUU.