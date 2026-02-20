Así es el USS Abraham Lincoln, el portaaviones nuclear desplegado para atacar Irán

El USS Abraham Lincoln (CVN-72) es el quinto portaaviones de la clase Nimitz de la Marina de los Estados Unidos y lleva el nombre en honor a Abraham Lincoln, el 16º presidente de la nación. Este buque es el segundo en la historia de la Marina estadounidense en llevar el nombre de Lincoln. Su puerto base se encuentra en North Island, San Diego (California).

Este portaaviones actúa como centro de mando y control de su grupo de ataque, conocido como el Grupo de Ataque Abraham Lincoln (CSG-3). A bordo se encuentra la Carrier Air Wing Nine (CVW-9), que proporciona capacidad aérea para operaciones de combate, reconocimiento y defensa. El grupo de ataque incluye también a los destructores del Destroyer Squadron 21, como el USS O’Kane (DDG-77), el USS Spruance (DDG-111) y el USS Frank E. Petersen Jr. (DDG-121), todos ellos de clase Arleigh Burke, encargados de defensa antiaérea, antisubmarina y protección contra misiles. Esta organización permite al grupo proyectar fuerza, proteger las aguas internacionales y mantener la superioridad estratégica en regiones críticas.