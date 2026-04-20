Las imágenes del abordaje de EEUU al buque iraní que intentó esquivar el bloqueo naval

El Ejército de Estados Unidos ha publicado las imágenes del abordaje al buque iraní que intentó esquivar el bloqueo naval. El Mando Central, que ha difundido el vídeo a través de redes sociales, ha señalado que el ataque se llevó a cabo tras «repetidas advertencias de las fuerzas estadounidenses durante un periodo de seis horas».

El abordaje del portacontenedores Touska en el golfo de Omán se llevó a cabo después de que un «misil guiado» disparado por el USS Spruance «inutilizara el sistema de propulsión». Varios marines partieron del buque de asalto anfibio USS Tripoli (LHA 7) en helicóptero y descendieron haciendo rápel hacia el buque. Así se puede apreciar en el vídeo que acompaña a estas líneas.

Donald Trump informó en la noche de este domingo de que las fuerzas militares estadounidenses habían interceptado y capturado un buque iraní de gran tonelaje cuando intentaba superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes. «La tripulación iraní no respondió, así que nuestro buque de la Armada lo paró haciéndole un agujero en la sala de máquinas. Ahora mismo los marines tienen bajo custodia el buque», explicó al respecto.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros , dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, había incluido al Touska en su lista de buques sancionados.

Irán amenaza con represalias

Las dictadura iraní ha afeado la «piratería» de Estados Unidos y le ha acusado de violar la tregua. «Estados Unidos, en su papel de agresor, ha violado el alto el fuego y ha cometido un acto de piratería marítima al disparar contra un buque mercante iraní en aguas del mar de Omán», ha subrayado el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, Ebrahim Zolfaqari, en declaraciones recogidas por la televisión estatal iraní.

En esta línea, Zolfaqari ha advertido que las Fuerzas Armadas de Irán «responderán y tomarán represalias en breve contra este acto de piratería armada perpetrado por el Ejército de Estados Unidos».

El ataque contra el Touska tiene lugar en medio del bloqueo impuesto por Estados Unidos al estrecho de Ormuz, que ha mantenido incluso después de que Irán anunciara que retiraba sus restricciones a la navegación en la zona, siempre sujeta a coordinación con sus Fuerzas Armadas, tras la entrada en vigor de un alto el fuego en Líbano.

La negativa del presidente de Estados Unidos a retirar este bloqueo a pesar del paso de Teherán llevó a las autoridades iraníes a denunciar una violación de los acuerdos alcanzados para iniciar conversaciones de paz, un hecho que ha puesto en duda que pueda haber una segunda ronda de contactos esta semana en la capital de Pakistán, Islamabad.

Trump ha confirmado el envío de su delegación a Islamabad con el propósito de reanudar este martes, 21 de abril, las negociaciones de paz con un Teherán que todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre una nueva ronda de conversaciones para un acuerdo que ponga fin a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.