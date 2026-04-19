El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha afirmado este domingo que Washington ha incautado un barco iraní antes de una nueva ronda de conversaciones de paz. Trump ha realizado este anuncio después de que la dictadura de los ayatolás de Irán indicase que no tiene previsto participar, por el momento, en una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos, según ha informado la televisión estatal iraní IRIB citando fuentes oficiales. El citado anuncio de los ayatolás llega apenas unas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, a su vez, asegurara que enviaría una delegación a Islamabad para retomar las negociaciones.

Teherán ha rechazado acudir por ahora a nuevas negociaciones mientras Washington eleva la presión con la incautación de un buque y amenazas sobre infraestructuras clave, en un escenario de máxima tensión en el golfo Pérsico.

Las agencias de noticias de la dictadura de los ayatolás han informado que Teherán rechaza acudir a este nuevo encuentro debido a las condiciones planteadas por Washington, que considera «excesivas» y contrarias al alto el fuego vigente, además del mantenimiento del bloqueo naval estadounidense.

A pesar de esta negativa inicial, la situación sigue siendo incierta. Otras informaciones apuntan a que, aunque la dictadura de los ayatolás de Irán no ha confirmado su participación. En cambio, los contactos diplomáticos continúan y no se descarta que finalmente haya conversaciones.

Este nuevo desencuentro refleja la fragilidad del proceso diplomático entre ambos países, en un contexto marcado por amenazas militares, tensiones en el golfo Pérsico y desacuerdos sobre las condiciones de un posible acuerdo.

Incautación del buque en el golfo de Omán

El presidente de Estados Unidos ha destacado que su equipo estará en Pakistán esta semana para reanudar las conversaciones con los ayatolás de la dictadura de Irán y ha amenazado con destruir todas las centrales eléctricas y puentes de Irán. Trump enseña así su músculo a la tiranía capturando un gran carguero iraní en el golfo de Omán después de que amenazaran los ayatolás con «reanudar la guerra».

«Hoy, un buque de carga con bandera iraní llamado Touska, de casi 275 metros de eslora y con un peso similar al de un portaaviones, intentó superar nuestro bloqueo naval, y no le fue bien», ha afirmado Trump en una publicación en su red social.

«El destructor de misiles guiados de la Armada estadounidense USS Spruace interceptó al Tourka en el golfo de Omán y le mandó una advertencia para que se detuviera», ha destacado Trump. «La tripulación iraní se negó a obedecer, así que nuestro buque de la Armada los detuvo en seco abriendo un boquete en la sala de máquinas. En este momento, los Marines estadounidenses tienen la custodia del buque», ha explicado Trump.

«El Touska está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su historial de actividades ilegales. ¡Tenemos la custodia total del buque y estamos investigando su carga a bordo!», ha agregado el presidente de Estados Unidos.

Este domingo por la noche, la agencia de noticias iraní IRNA ha publicado un informe en el que afirma que «la información difundida sobre la segunda ronda de conversaciones en Islamabad es incorrecta». «Las exigencias excesivas de Estados Unidos, sus frecuentes cambios de postura, sus contradicciones y la continuación del llamado bloqueo naval, considerado una violación del acuerdo de alto el fuego, junto con su retórica amenazante, han retrasado hasta ahora el progreso de las conversaciones. En estas circunstancias, no existe una posibilidad clara de que las negociaciones sean fructíferas. La información publicada por Estados Unidos es una maniobra mediática para presionar a Irán».

La agencia Tasnim ha informado esta tarde que Irán está preparado para la posibilidad de una nueva guerra. En este sentido, la agencia de la dictadura de los ayatolás ha añadido: «Irán está plenamente preparado también en esta ocasión y considera que el escenario bélico es más probable que la continuación de las negociaciones».

Asimismo, ha indicado: «Si estalla la guerra y se ataca de nuevo la infraestructura, Irán abandonará algunas de las restricciones impuestas en la primera fase del conflicto con respecto a Bab al-Mandeb, las instalaciones petroleras de Aramco, Yanbu y Fujairah».

La agencia Tasnim es el medio de comunicación que utiliza el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, los sicarios de los ayatolás, para difundir sus mensajes a la población iraní y a la comunidad internacional. Los miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán tienen el control del estrecho de Ormuz, convertido en clave en esta guerra, debido a que es vital para el comercio internacional. Su apertura es fundamental para la estabilidad de los mercados.

Advertencias sobre el estrecho de Ormuz

El presidente del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, entrevistado esta noche por la TV Al Jazeera, no afirmó que Irán no se presentaría el próximo martes. «Aceptamos negociaciones basadas en los intereses nacionales», ha declarado. La TV Al Jazeera es propiedad de Qatar, uno de los mediadores entre Estados Unidos e Israel y la dictadura de los ayatolás.

«Las negociaciones deben conducir a resultados tangibles para Irán. Nuestro equipo diplomático en las negociaciones no aceptará imposiciones. Washington debe aceptar el nuevo sistema para gestionar la actividad en el estrecho de Ormuz. Nuestras posiciones se mantienen inalterables en todos los asuntos relacionados con los intereses nacionales de Irán». Otro miembro del Parlamento iraní ha afirmado: «De acuerdo con las instrucciones de nuestro líder, no aceptaremos negociaciones bajo presión, ni participaremos en ellas».