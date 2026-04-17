Trump afirma que Irán suspenderá su programa nuclear «indefinidamente»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Irán abandonará «indefinidamente» su programa nuclear y que no recibirá fondos congelados de Estados Unidos. Así se ha referido el presidente republicano en una entrevista telefónica.

Trump asegura que un acuerdo de paz para poner fin a la guerra está «casi terminado». En esta línea, afirma que las conversaciones sobre un acuerdo duradero se celebrarán «probablemente» este fin de semana. «La mayoría de los puntos principales están ultimados. Será bastante rápido», ha dicho.

Por el momento, Irán no se ha pronunciado sobre ningún acuerdo, sobre las afirmaciones hechas por Trump de que Teherán ha ofrecido concesiones. El anuncio llega después de que se reabriera el estrecho de Ormuz.

La apertura de Ormuz llega después de que Israel y Líbano acordaran un alto el fuego. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, anunció que las autoridades de la dictadura ayatolá han decidido abrir «completamente» el estrecho a la navegación comercial mientras dure el alto el fuego pactado con Estados Unidos.

«El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán», dijo Trump.

El pasado fin de semana, cuando las conversaciones entre EEUU e Israel y Pakistán terminaron sin acuerdo, Donald Trump ordenó el bloqueo de Ormuz. De hecho, el Mando Central del Ejército de EEUU informó el domingo de que 19 barcos comerciales habían tenido que dar la vuelta por orden de los barcos norteamericanos que vigilaban el perímetro.

Por otro lado, el presidente estadounidense dijo que no ha decidido quién encabezará una delegación estadounidense para las conversaciones con Irán para firmar un acuerdo, según Bloomberg. JD Vance dirigió las conversaciones el pasado fin de semana, pero Trump considera enviar al vicepresidente junto a su yerno, Jared Kushner, y al enviado especial Steve Witkoff.