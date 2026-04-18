Los sicarios de los ayatolás, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, han atacado dos petroleros de India tras intentar cruzar el estrecho de Ormuz. Dos buques con bandera india que transportaban petróleo crudo fueron atacados el sábado mientras intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India en un comunicado.

El embajador de la dictadura de los ayatolás de Irán en Nueva Delhi, Mohammad Fathali, fue convocado a una reunión con el secretario de Asuntos Exteriores de la India, Vikram Misri, quien transmitió la profunda preocupación de la India por el incidente de los disparos contra los dos buques con bandera india en el estrecho de Ormuz.

Misri instó al embajador a transmitir la postura de India a las autoridades iraníes y a reanudar cuanto antes el proceso de facilitar el paso de los barcos con destino a la India a través del estrecho.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se ha reunido este sábado con sus principales asesores para discutir el nuevo cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Irán dio marcha atrás rápidamente en su decisión de reabrir el estrecho hoy mismo, reimponiendo restricciones a esta vía marítima crucial después de que Estados Unidos anunciara que no levantaría el bloqueo a los buques vinculados a Irán.

Según el informe, Trump habló por teléfono en los últimos días con el jefe del Estado Mayor de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, y con funcionarios iraníes.

La dictadura de los ayatolás de Irán ha anunciado que ha vuelto a imponer un control estricto sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas. La decisión se produce en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, tras el endurecimiento de las medidas económicas y militares entre ambos países. Es un paso estratégico entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán por el que transita una parte clave del petróleo mundial, cuya importancia lo convierte en un punto crítico para la economía y la geopolítica global.

Alrededor de 20 barcos que esperaban su turno para cruzar el estrecho de Ormuz han empezado a dar la vuelta este sábado por la mañana hacia Omán. Los barcos han tenido que regresar después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, los sicarios de los ayatolás, afirmara que la vía marítima había sido cerrada, debido al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, según han informado armadores y agentes marítimos.

En Atenas y Singapur, donde se organizaron las cargas de los buques, las embarcaciones habían estado esperando para entrar en el golfo Pérsico a través del corredor norte de Larak, y habían acordado pagar peajes impuestos establecidos por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán de dos millones de dólares cada uno.