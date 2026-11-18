La entrevista de Carlos Franganillo a Pedro Sánchez está dando mucho que hablar, sobre todo el paso de una risa exagerada y tenebrosa a un gesto serio con una mirada penetrante y fría. Las redes sociales estallaron con un sinfín de memes comparando al presidente del Gobierno con el Joker, entre otras ocurrencias.

Federico Jiménez Losantos, uno de los más críticos tanto con el líder del Ejecutivo como con el PSOE y sus socios de Gobierno, afirmó que Sánchez «es más falso que Judas Iscariote antes de ahorcarse» y «éste no tiene ninguna traza de ahorcarse, sino de ahorcarnos a todos». Además, aseguró que su gesto responde a la maldad que lleva dentro: «Esos ojos vacíos, negros, es donde asoma el mal…»

Pedro Sánchez: “Me siento como una persona con principios de un país grande que respeta los derechos humanos” https://t.co/tfoj41lGqi — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 16, 2026

El locutor de radio se sumó a la opinión de Santiago Abascal, que asemejó la expresión del político socialista con la de José Bretón en el juicio por el asesinato de sus hijos: «Lo clavó. Porque efectivamente hay un tipo de malvado criminal, criminoso, etcétera, en trance de ser o que ya es asesino, que tiene la pupila muy dilatada».

«Da la impresión de que detrás no hay nada, que hay un gran vacío, que es efectivamente la falta absoluta de piedad, de empatía, de amor al prójimo, aunque sean tus hijos, tus votantes o lo que sea. Pues esos son los ojos después de la carcajada mular; esos son los ojos de Sánchez con Franganillo», señaló Losantos.

Tomás Gómez confirma que es algo habitual

Al ex secretario del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, no le sorprendió la mueca del dirigente socialista, ya que sostiene que es algo que ha visto más veces. «Es la ira contenida. Delante de cámaras se contiene. Si no hubiese cámaras, hubiese tenido un estallido», explicó el analista político en Horizonte.

Tomás Gómez: «Es la ira contenida. Si no hubiese cámara, hubiese tenido un estallido. Es insoportable trabajar con un señor así» #Horizonte https://t.co/ClKHmLT3Jd — Horizonte (@HorizonteCuatro) November 17, 2026

Ante la incomprensión de Iker Jiménez sobre a qué se refería Gómez con «estallido», el ex alcalde de Parla aclaró que es «un ataque de ira en el que el que está enfrente se lleva lo que no está escrito» y que, seguramente, «termine prescindiendo de él». Según el tertuliano, Sánchez «tiene todo un equipo de gente que sencillamente trabaja todos los días para que esté satisfecho. Si no está satisfecho, torna en ese auténtico ser iracundo».

«A Sánchez le han durado muy poco los equipos. Es un ser autoritario. Sus equipos acaban todos desquiciados con él. Es insoportable trabajar con un señor así», añadió Gómez. Esther Jaén, periodista de OKDIARIO, tiró de ironía apuntando que la gesticulación de Sánchez es digna de las mejores academias de interpretación.