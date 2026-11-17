El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizó uno de los momentos más virales en la entrevista de ayer con Carlos Franganillo al ser preguntado sobre el rechazo del acuerdo de Ruanda. El director de informativos le preguntó si se sentía como un «kamikaze» por oponerse a crear centros de deportación de inmigrantes fuera de las fronteras comunitarias como han acordado otros países, a lo que Sánchez reaccionó con risas irónicas e, instantes después, cambió totalmente su rostro a una expresión seria para contestar a la pregunta.

El presidente respondió que se sentía «una persona con principios de un país grande que respeta los derechos humanos». Esta reacción provocó que los usuarios de X crearan un nuevo meme comparándolo con el Joker: «Es el Joker, un psicópata».

Pedro Sánchez: “Me siento como una persona con principios de un país grande que respeta los derechos humanos” https://t.co/tfoj41lGqi — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 16, 2026

La entrevista de Carlos Franganillo a Pedro Sánchez estuvo marcada por momentos de gran tensión y enfrentamientos directos sobre varios asuntos de actualidad política. Uno de los hechos más comentados en las redes sociales fue la reacción del presidente tras ser preguntado acerca del rechazo del proyecto piloto para trasladar a Ruanda a inmigrantes a los que se les ha denegado el asilo fuera de las fronteras comunitarias. Su reacción causó revuelo en X tras pasar de una risa irónica a un rostro muy serio.

Ayer Carlos Franganillo entrevistó al Joker. — Dios (@diostuitero) November 17, 2026

Un usuario de X ha reaccionado a un tweet que decía que «solo le falta ir maquillado como el Joker». Otro miembro de X ha interactuado con él y le ha respondido: «Tal cual». Además, ha mencionado sobre Sánchez: «Hay que sacar a este psicópata de Moncloa».

Tal cual. Es un puto Joker.

Hay que sacar a este psicópata de Moncloa! — La Vermu ツ🍸 🇪🇸 (@Vermutin2) November 17, 2026

Algunos perfiles en redes sociales incluso han empezado a sustituir el habitual apodo de «perro Sánchez» por el nuevo mote de «Joker Sánchez». Los internautas destacan que este sobrenombre «le viene a la medida y como anillo al dedo» tras ver su gesto durante el debate sobre los centros de deportación.

En efecto. Se trata de El Joker, psicopático sin ataduras.

En vez de «perro Sánchez», este nuevo mote le viene a la medida y como anillo al dedo (por ZP joyero), jajajajajajaja

Bienvenido a tu ocaso, Joker Sánchez. — LuisbsX (@LuisbsX7026) November 17, 2026

La conversación en X también gira en torno a la caracterización visual del presidente, con usuarios bromeando sobre cómo «pierde mucho sin maquillaje». Este tipo de comentarios son los que han impulsado la creación de múltiples ediciones gráficas, comparando su cambio de expresión con el famoso personaje.

@mescojono Sin duda, Joker Sánchez pierde mucho sin maquillaje. https://t.co/CbLs4kQuFg — Minero 52 (@Minero_52) November 17, 2026

Otros internautas han compartido directamente el corte de la entrevista destacando las evidentes «Joker vibes» en los gestos de Pedro Sánchez.

Joker vibes en Pedro Sánchez https://t.co/scBdztA2dd — Sr. Sawa (@Pornosawa) November 16, 2026

Para cerrar el hilo de comparaciones, hay quienes directamente ahorran palabras y dejan que el archivo gráfico hable por sí solo apelando a los «parecidos razonables».