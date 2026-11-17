Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 29-N, ha arropado este martes en Éibar a Jon Echeverría, cabeza de lista de los populares por Guipúzcoa, entre gritos de los proetarras, y ha retratado la doble moral del líder socialista, Pedro Sánchez.

En un margen de la plaza Unzaga de esta localidad guipúzcoana, blindado por la Ertzainte ante la presencia de radicales, el presidente del PP ha afirmado que su partido no va a pedir permiso a nadie para defender las ideas en toda España.

Así, ha señalado que un presidente digno hubiera condenado personalmente la agresión contra Jon Echeverría y hubiera ordenado «a los padres políticos de los violentos, que son sus socios en Madrid, que paren de violentar la campaña».

«Con todo lo que me separa de Vox, que nunca ha entrado en el Parlamento gallego, con todo lo que me diferencia de Vox, siempre me sentiré más cerca de Santiago Abascal que de Arnaldo Otegi”, ha asegurado también el líder del PP, afirmando que nunca blanqueará a los violentos para conseguir votos ni gobernará con ellos o con sus «padres políticos».

«Tanto hablar de paz en el mundo, y tan incapaz de garantizarla en nuestro propio país», ha reprochado a Sánchez, al que ha criticado que tuviera tiempo para expresar ante Bildu el pésame por la muerte de un terrorista de ETA, pero no lo ha encontrado para «condenar una agresión a un candidato democrático».

«Un presidente digno de serlo ha de condenar este tipo de actuaciones. Él. Personalmente», ha afirmado, cuestionando que el jefe del Ejecutivo prefiera mirar hacia otro lado antes que incomodar a sus socios. «Basta tener dignidad y no calculadora. Por eso Pedro Sánchez no lo ha hecho», ha recalcado durante una visita a la localidad de Eibar (Guipúzcoa) junto al número uno por la lista de la provincia, Jon Echeverría, atacado la semana pasada en Hernani por los batasunos.

«Jon no ha venido a dejarse intimidar, ha venido a dar la batalla democrática, y la va a seguir dando», ha destacado Feijóo, reivindicando la valentía de quienes siguen dando la cara por la libertad en el País Vasco.

Además, ha asegurado que todo el PP estará junto a ellos y que él tampoco dará un paso atrás: «No voy a elegir entre bombas y piedras. Creo que la violencia es violencia. Y punto», ha subrayado para comprometerse a plantar cara tanto a quienes la practican como a quienes la justifican.

Junto a ello, Feijóo ha reclamado el voto de los ciudadanos vascos que quieren convivir y vivir tranquilos, apelando al pasado de un partido que defendió la libertad cuando hacerlo suponía jugarse la vida, al presente de Jon Echeverría y de los compañeros agredidos y al futuro de una España en la que los referentes políticos de los violentos no tengan capacidad para poner o quitar presidentes del Gobierno.

De este modo, ha pedido el voto para Jon Echeverría y ha reclamado que sea diputado en el Congreso porque su presencia en las Cortes será «la mejor respuesta democrática a los violentos», ha apostillado, llamando a seguir la campaña y a devolverla al terreno de las propuestas y de la democracia.