El Gobierno Vasco desoyó las advertencias de los sindicatos de la Ertzaintza sobre el escaso dispositivo de seguridad que cubrió el acto de campaña del candidato del PP Jon Echeverría en Hernani a pesar de que se conocía la intención de los proetarras que agredieron a los convocados.

El joven fue agredido por una turba de proetarras por un dispositivo de seguridad en el que «Ya alertamos de que en ese dispositivo de seguridad existían importantes deficiencias de planificación y previsión que dejaron en evidencia la capacidad de respuesta de la Ertzaintza ante un escenario de tensión previamente anunciado», según el sindicato SIPE.

Los ertzaintzas confirman que se había alertado de la escasa capacidad de ese dispositivo, y ahora piden responsabilidades al departamento de Interior del Gobierno Vasco: «Que se depuren las responsabilidades políticas y operativas que correspondan y se revisen los protocolos de actuación para evitar que episodios como el de Hernani vuelvan a repetirse».

SiPE insiste en que no es la primera vez en la que los agentes «se ven obligados a convertirse en meros espectadores de situaciones en las que grupos organizados de violentos imponen su voluntad mediante la intimidación, mientras los profesionales de la Ertzaintza tienen que afrontar escenarios de enorme tensión sin los recursos operativos y las instrucciones adecuadas».

Piedras y botellas contra el candidato

La kale borroka reapareció este sábado durante el acto del PP en Hernani cuando una turba de violentos antisistema lanzó cohetes, piedras, huevos y botellas a asistentes.

Los agentes que intervinieron durante el acto quedaron totalmente desbordados ante la turba de radicales, ya que solo habían sido desplegados seis ertzaintzas para hacer frente a los 200 proetarras, a pesar de que el sindicato y los servicios de información de la Ertzaintza habían avisado del escenario de tensión que se preparaba en el acto de campaña del PP.

Interior pide explicaciones a la Ertzaintza

Finalmente, los agresores cumplieron su objetivo y los representantes y participantes del Partido Popular tuvieron que ser evacuados en un vehículo policial de paisano, bajo protección de la Ertzaintza, para evitar que siguieran siendo agredidos.

Ahora, «la reacción del Ministerio del Interior, que ha solicitado a la Ertzaintza una valoración urgente del riesgo del candidato del PP al Congreso por Gipuzkoa, Jon Etxeberria, y la adopción de las correspondientes medidas de protección, pone de manifiesto la gravedad de unos acontecimientos que el SiPE ya denunció públicamente desde el primer momento», concluyen los ertzaintzas.