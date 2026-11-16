Dinamarca fomenta la creación en Ruanda del primer centro de deportación de inmigrantes fuera de la UE

Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y los Países Bajos han confirmado este lunes la creación de un centro de expulsión en Ruanda para inmigrantes que hayan entrado de forma irregular a Europa. El objetivo es enviar a las personas a las que se les deniegue el asilo antes de su devolución definitiva.

El canciller federal austríaco, Christian Stocker, tras una reunión con los ministros del Interior de Ruanda y de los cinco países europeos, ha anunciado el acuerdo este lunes en Viena y ha adelantado que habrá un «cambio de paradigma verdaderamente histórico en la política migratoria».

Con este acuerdo, los cinco países europeos buscan disuadir las entradas de inmigrantes de forma irregular y conseguir frenar por completo el negocio de las mafias que trafican con seres humanos.

El proyecto del centro de expulsión empezará con alrededor de una veintena de personas retenidas entre los cinco países que hayan entrado de forma ilegal. Stocker, durante su explicación, ha dicho que el centro no es una cárcel, sino que será creado como un complejo de centros de acogida con formación y apoyo de la OIM y el objetivo es abrir el primero en 2027.

Por su parte, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha celebrado el acuerdo expresando que los países europeos necesitan recuperar el control de las fronteras, y ha denunciado que las organizaciones criminales «están ganando miles de millones de euros con el tráfico de personas, y se pierden demasiadas vidas en el mar».

Ante las críticas que han recibido los líderes de estos países en su lucha contra la inmigración ilegal, Frederiksen ha indicado que más países se irán sumando, «especialmente trabajando en estrecha colaboración con Italia», y ha terminado su intervención expresando su felicidad por establecer el primer centro de retorno fuera de Europa.

Apoyo de la Unión Europea

La Comisión Europea ha anunciado este acuerdo y ha señalado con satisfacción los esfuerzos realizados por los países firmantes. Durante una rueda de prensa, el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, ha expresado que esta iniciativa hará que el sistema de retorno de la UE esté más eficaz y que «esta sea una prioridad para la Comisión». Asimismo, ha asegurado que «las nuevas normas ofrecen a los Estados miembros la posibilidad de establecer centros de retorno».

Lammert ha calificado el acuerdo como innovador, ya que puede contribuir a hacer frente a la inmigración ilegal y a mejorar la eficacia de los retornos con pleno respeto del derecho de la UE e internacional, y ha añadido que «el acuerdo se enmarca en el nuevo Reglamento de Retornos de la UE, que busca acelerar las expulsiones» .

En cuanto a la financiación de la creación del centro, al ser preguntado sobre si sería por la UE o por los países que han impulsado este acuerdo, Lammert, ha indicado que Bruselas siempre ha defendido que «en principio, corresponde a los Estados miembros financiar los centros de retorno». Asimismo, ha precisado sobre la posibilidad de que la UE brinde apoyo para medidas de acompañamiento: «Es algo que tendremos que evaluar caso por caso y basándonos en solicitudes específicas de los Estados miembros pertinentes», ha concluido.