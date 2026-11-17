El periodista de esRadio, Federico Jiménez Losantos, ha atacado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de su entrevista de ayer con Carlos Franganillo en Telecinco. Federico ha llamado «canalla» a Sánchez por mentir en la crisis de Ceuta y también ha cargado contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz: «Hay asnos mucho más inteligentes».

La cuenta de X de esRadio ha titulado el monólogo como: «Sánchez fuera de sí cuando le toca responder a preguntas serias». Federico ha cuestionado las afirmaciones del Ejecutivo en televisión acerca de su gestión sobre Ceuta: «¿Estabas de vacaciones o no estabas de vacaciones? O estabas descansando o estabas trabajando», ha dicho. Losantos, igualmente, piensa que «este canalla diez días antes supo la invasión» y que «no se puede olvidar lo de Ceuta».

El presentador y director de Es la mañana de Federico, además, ha defendido a Franganillo, asegurando que «no es que no dejara hablar a Sánchez», sino que «no le dejó mentir». Según él, «el problema es que ahora le estaba preguntando un periodista» y que «cuando ve que le toman el pelo, se enfada porque ve que el ‘otro’ se va por ‘los cerros de Úbeda’».

Sánchez fuera de sí cuando le toca responder a preguntas serias https://t.co/xBpQEnUXGW — esRadio (@esRadio) November 17, 2026

Tras la retirada de Díaz de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus declaraciones sobre los trabajadores abandonados, Federico le ha tachado de «burra» y ha pedido perdón a los asnos que escuchan el programa, «empezando por Platero».

Losantos ha criticado, a su vez, al creador de contenido Jordi Wild por su vídeo con el jefe de la Moncloa: «No le preguntó por la corrupción». De igual manera, ha señalado a sus verificadores que «‘no saben hacer la O con un canuto’» porque Sánchez «mentía todo el rato». Asimismo, cree que Wild «es un tío catalán, mayor, con tatuajes, pero más joven de lo que parece» ya que «por los tatuajes parece que venga de la guerra de Bosnia».

Otro personaje público que ha salido perjudicado en los tres minutos de disertación ha sido el ex ministro de Transportes Óscar Puente. Después de nombrar el «24/7», en referencia a las palabras del presidente del Gobierno con su implicación en el territorio caballa, y de mencionar a las cantantes Karol G y Nicky Minaj, el periodista de EsRadio ha caricaturizado a «Dirty» Puente, ironizando sobre su gusto musical: «Con decir que le gustaba Taylor Swift…».