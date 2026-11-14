Figo ataca a Sánchez tras su entrevista con Jordi Wild: «Y no pasa nada…»

Luis Figo ha vuelto a explotar contra Pedro Sánchez. Esta vez ha sido por unas declaraciones que ha hecho el candidato socialista a la presidencia del Gobierno de España en la entrevista con Jordi Wild. En la misma reconoció que «efectivamente, cambié de opinión» sobre el tema de la amnistía e indultos a los implicados en el frustrado procés con Puigdemont a la cabeza. Una declaración que no pasó desapercibida para el ex futbolista portugués.

«En todo dice que sí», comienza diciendo el luso con un emoticono de la cara sonriendo con sudor frío a modo de risa irónica. «¿Y? No pasa nada», añade junto al emoji de la cara pensativa. Ese emoticono es el reflejo del pensamiento de muchos españoles. Sánchez respaldó en 2017 la aplicación del 155 de la Constitución tras el referéndum ilegal realizado en Cataluña.

En todo dice que si 😅😅y? no pasa nada 🤔 — Luís Figo (@LuisFigo) November 14, 2026

Durante la entrevista en The Wild Project, Jordi Wild le preguntó por su famosa hemeroteca. Lo primero que sacó a relucir fue el tema de la amnistía e indultos a los miembros del fracasado procés, algo que negó categóricamente hacer y lo acabó haciendo. Luego le recordó que dijo que nunca pactaría con Bildu y llegó a acuerdos con ellos; que promovió en 2015-16 que el Gobierno dejara de proponer magistrados al Constitucional y acabó proponiendo a su ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo para el Constitucional. Por último, el youtuber le señaló que dijo que con Pablo Iglesias no pactaría y medio año después era su vicepresidente, y le preguntó por el Sahara Occidental, los topes del alquiler y la ley mordaza.

Ante todo esto, Pedro Sánchez asentía con la cabeza mientras Jordi Wild lo iba mencionando. En el vídeo mencionado por Figo, el candidato socialista responde a la primera pregunta: «Yo creo que, efectivamente, cambié de opinión», reconoce. En 2024, el Gobierno de Sánchez cambió y modificó el texto de la Ley de Amnistía durante su tramitación parlamentaria para cumplir con las exigencias de Carles Puigdemont y Junts. Finalmente, la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía fue aprobada de forma definitiva el 30 de mayo de 2024 por el Congreso de los Diputados.

Tras escuchar sus palabras, Figo, asombrado, arremete contra el candidato socialista. «No pasa nada», reclama el luso, que ve como el presidente durante estos años ha modificado la ley a su antojo para favorecer a aquellos que se saltaron la ley y dejar que salgan impunes, pese a haber apoyado el 155 en su día. Los cambios de opinión de Sánchez son bastante comunes. También dijo que «no dormiría tranquilo» con Podemos en el Gobierno, y al poco tiempo pactó con ellos para poder ser presidente.