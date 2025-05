Figo carga contra Pedro Sánchez tras hablar de Cataluña y España como países diferentes

Luis Figo vuelve a atizar a Pedro Sánchez. Ahora ha sido por las polémicas declaraciones del presidente del Gobierno tras hablar de España y Cataluña como países diferentes, algo que no ha gustado al ex futbolista luso, que ha respondido en sus redes sociales con dos emoticonos riéndose del líder del PSOE, al que ya ha retratado muchas veces anteriormente por diversos motivos.

Y es que Pedro Sánchez tuvo un polémico guiño con el independentismo en su comparecencia de este lunes en Barcelona, donde asistió a la 40 Reunió Cercle d’Economia. El presidente del Gobierno afirmó que «España y Cataluña somos países extraordinarios», independizando a la sociedad catalana en un discurso al hilo de la positiva respuesta de los ciudadanos ante la adversidad en acontecimientos como la pandemia o la jornada del apagón, que ha denominado «día del corte de electricidad».

«Sea cual sea la adversidad, nuestros conciudadanos siempre responden de manera unida, dando ejemplo al mundo», ha querido destacar el jefe del Ejecutivo en Barcelona. «Ninguna sociedad del mundo hubiera respondido mejor que la nuestra, y esto creo que es muy importante de reivindicar, porque España y Cataluña somos sociedades, somos países, extraordinarios», añadió Sánchez. Obviamente, la mención del presidente del Gobierno a Cataluña como país independiente ha generado numerosos comentarios y se puede entender como un guiño separatista que el jefe del Ejecutivo central, que ha pactado con partidos como ERC y Junts para gobernar en España. Y eso indigna a muchos en nuestro país, entre ellos a Luis Figo.

El ex futbolista portugués respondió con dos emoticonos de burlas a las palabras de un Pedro Sánchez al que no es la primera vez que atiza en sus redes sociales. Hace unos meses, el luso cargaba contra el Gobierno socialcomunsista de España liderado por él por gastar una gran cantidad dinero celebrando la muerte de Franco en lugar de utilizar esos recursos para ayudar a los miles de afectados por la DANA de Valencia que siguen luchando a diario para recuperar sus vidas.

«Qué pena me da que todos los gastos que se van a producir con la celebración de un muerto en la historia de España de hace 50 años no lo utilicen para todos los damnificados de la DANA en Valencia, para que salgan lo antes posible de ese infierno», escribió Figo en sus redes sociales, insistiendo en que «el mayor problema hoy en día son los vivos no los muertos», refiriéndose obviamente a ese dinero que Sánchez y su Gobierno gastaron celebrando los 50 años del fallecimiento de Francisco Franco.

Antes, en 2023, Figo también explotó abiertamente contra la hipocresía de Pedro Sánchez y el PSOE con la amnistía. «¡La nueva democracia!», escribía el ex futbolista portugués en su perfil compartiendo un vídeo viral de Vicente Vallés retratando a los socialistas y sus mentiras. El luso siempre ha dejado claro que no se va a callar ni achantar pese a los ataques de la izquierda y ahora ha vuelto a atizar al presidente del Gobierno.