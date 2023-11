Luis Figo reaparece en las redes sociales y lo hace explotando abiertamente contra la hipocresía de Pedro Sánchez y el PSOE con la amnistía. «¡La nueva democracia!», escribe el ex futbolista portugués en su perfil compartiendo un vídeo viral de Vicente Vallés retratando a los socialistas y sus mentiras. El luso ya ha dejado claro que no se va a callar ni achantar pese a los ataques de la izquierda y vuelve a estallar.

«Esa amnistía inconstitucional, es ahora plenamente constitucional y se pretende que los ciudadanos olviden lo que ocurrió y lo que supuso el proceso independentista», empezaba diciendo el presentador de los Informativos de Antena 3 en un tremendo vídeo realizado tirando de hemeroteca que ha compartido Figo y miles de personas más.

«Quien firma esa ley, aspira a que todo se olvide, a que se olvide todo lo que van a ver», añade Vicente Vallés. «Gracias a la amnistía nada de esto ha ocurrido», manifestaba el periodista en la pieza, que recordaba el referéndum ilegal, los disturbios en Cataluña con la violencia de las calles y los heridos, la declaración de independencia fallida, la huida de Carles Puigdemont o los indultos, pasando por el no a la amnistía de Pedro Sánchez en el pasado.

«La amnistía se aprobará, a pesar de que durante años, quienes desde el Gobierno auguran hoy que es constitucional, hasta el 23 de julio pretendían convencer a los españoles de lo contrario», finalizaba Vicente Vallés ofreciendo otro vídeo con el que dejaba en evidencia al PSOE, al mostrar sus cambios de postura en cuanto a la amnistía durante los últimos meses.

Pedrerol, también contra Sánchez

Otra figura relacionada con el deporte como es Josep Pedrerol tamabién cargaba contra Pedro Sánchez este lunes en El Hormiguero con una reflexión que se ha hecho muy viral: «Yo no me quiero creer que sea verdad lo que están diciendo que va a pasar. Me acuerdo el 1 de octubre con el referéndum que lo pasaba mal, discutiendo con la familia sobre política, en Cataluña nunca había pasado eso, dividir una sociedad en dos, los independentistas y los que no lo eran. No quiero volver a eso y ahora el tema se ha trasladado a toda España».

Pedrerol fue más allá: «No puedo creer que alguien mercadee por siete votos, y no estoy criticando a nadie. La política es el arte del diálogo, pero esto no es diálogo, es yo te doy a cambio de qué. Condonar una deuda de 15.000 millones a Cataluña… Yo soy catalán, muy bien, pero ¿cuándo van a arreglar el tren en Extremadura? Tenemos que pensar en todas las comunidades, yo soy solidario. Nací en Cataluña, vine a Madrid, que recibe a todo el mundo sin preguntar de dónde viene, es una realidad, no un tópico. Viajo por toda España, me siento catalán y español, y no quiero que piensen que yo soy insolidario, los catalanes no somos insolidarios, hay unos independentistas que quieren hacer que parezcamos insolidarios».

«Me duele lo que está pasando, no sé dónde vamos a ir, tenemos un país de la leche, vivimos muy bien. El independentismo había bajado en votos, ganaba el PSC de Illa, estaba desaparecido y ahora vuelve a hablarse del tema del referéndum, no se hablaba de eso en Cataluña ya. Me planteo al parlamentario socialista que está en el Congreso por Castilla la Mancha, Andalucía, Baleares, Murcia… ¿Va a votar a favor de la amnistía? ¿Va a votar a favor de que Puigdemont y los otros no sean juzgados?», añadía.