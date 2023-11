Tenso enganchón en las redes sociales entre el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, y el actor Jaime Lorente a raíz de las manifestaciones que se están produciendo en los últimos días en Madrid contra la ley de amnistía que quiere aprobar Pedro Sánchez para lograr la investudura gracias al apoyo de independentistas y delincuentes. Un rifirrafe que se ha hecho viral y en el que ha entrado en escena también Luis Figo, dejando muy claro en qué bando está con un ‘me gusta’ al mensaje en el que el actor respondía a Rufián: «Eres un sinvërguenza».

«‘Acaban de tirarnos eeeeh gases lacrimógenos…la policía…por putodefender España’. Cayetano Bosco-Jimeno Ortega-Beltrán de la Vega y Brianda», escribía antes el portavoz de ERC mofándose de un joven manifestante que se lamentaba por el uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía para dispersar las protestas en la capital de España.

‘Acaban de tirarnos eeeeh gases lacrimógenos…la policía…por putodefender España.’ Cayetano Bosco-Jimeno Ortega-Beltrán de la Vega y Brianda. Ferraz. Madrid, 2023. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 6, 2023



Jaime Lorente no dudó en llamar «sinvergüenza» a Rufián, al que le encantan estas guerras en redes sociales y el protagonismo que le dan este tipo de figuras. El poliítico respondió al actor con un mensaje en el que le dice «que ya no eres El Cid», haciendo alusión al papel que este representó en una serie hace unos años, pero el intérprete no se achantó y volvió a la carga: «Sin embargo, tú sí sigues siendo un payaso».

Tras recibir mensajes acusándole de ser facha o simpatizar con la derecha, algo que ya le había pasado anteriormente, Lorente no entiende por qué «criticar a un político que se ríe de una persona también es de ser facha». En febrero de este mismo año, el actor contestó a un mensaje de Pedro Sánchez en el que le decía «sólo sabes tocar los cojones y mentir». Tuvo numerosos comentarios negativos en los que algunos llegaron a pedir boicot para Jaime Lorente, que sigue firme en sus críticas hacia el líder del PSOE.

Figo apoya a Jaime Lorente y así lo ha manifestado con un like al actor en este cruce de dardos con Rufián. Además, el portugués ya dejó claro tiempo atrás que nada ni nadie le iba a callar en sus críticas al Gobierno socialcomunista que por aquel entonces lideraban Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

La atmósfera de crispación que está rodeando las negociaciones por la investidura de Pedro Sánchez está provocando incidentes en los últimos días en varios puntos de España, especialmente en los alrededores de la sede del PSOE en Madrid. En cualquier caso, los altercados son por parte de una minoría, pues la mayoría pacífica lo único que pide es que no se apruebe la ley de amnistía con el único objetivo de que Pedro Sánchez forme Gobierno con los independentistas.

Que sin vergüenza eres — Jaime Lorente López (@jaimelorente) November 8, 2023