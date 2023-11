Josep Pedrerol fue el invitado de El Hormiguero este lunes. La entrevista de Pablo Motos fue distendida y hubo tiempo para risas y bromas, pero cuando salió el tema de la situación política de nuestro país, el periodista se puso serio. El director y presentador de Jugones y El Chiringuito carga contra Pedro Sánchez por la amnistía y deja una profunda reflexión como catalán sobre todo lo que está ocurriendo en torno a la investura.

«Yo no me quiero creer que sea verdad lo que están diciendo que va a pasar. Me acuerdo el 1 de octubre con el referéndum que lo pasaba mal, discutiendo con la familia sobre política, en Cataluña nunca había pasado eso, dividir una sociedad en dos, los independentistas y los que no lo eran. No quiero volver a eso y ahora el tema se ha trasladado a toda España», comenzó.

Pedrerol va más allá: «No puedo creer que alguien mercadee por siete votos, y no estoy criticando a nadie. La política es el arte del diálogo, pero esto no es diálogo, es yo te doy a cambio de qué. Condonar una deuda de 15.000 millones a Cataluña… Yo soy catalán, muy bien, pero ¿cuándo van a arreglar el tren en Extremadura? Tenemos que pensar en todas las comunidades, yo soy solidario. Nací en Cataluña, vine a Madrid, que recibe a todo el mundo sin preguntar de dónde viene, es una realidad, no un tópico. Viajo por toda España, me siento catalán y español, y no quiero que piensen que yo soy insolidario, los catalanes no somos insolidarios, hay unos independentistas que quieren hacer que parezcamos insolidarios».

Josep Pedrerol dando ostias a socialistas, socioslistos y supremacistas con elegancia y claridad. Más catalanes como Pedrerol y menos ultras como Puigdemont. #PedrerolEH pic.twitter.com/u4CBiX2Qb7 — Mon Bosch 🇪🇺 (@josepramonbosch) November 13, 2023



«Me duele lo que está pasando, no sé dónde vamos a ir, tenemos un país de la leche, vivimos muy bien. El independentismo había bajado en votos, ganaba el PSC de Illa, estaba desaparecido y ahora vuelve a hablarse del tema del referéndum, no se hablaba de eso en Cataluña ya. Me planteo al parlamentario socialista que está en el Congreso por Castilla la Mancha, Andalucía, Baleares, Murcia… ¿Va a votar a favor de la amnistía? ¿Va a votar a favor de que Puigdemont y los otros no sean juzgados?», añade el periodista.

Un Pedrerol indignado insiste y deja una reflexión muy aplaudida en redes: «Un extremeño, andaluz, balear, murciano… ¿va a votar en contra de su pueblo? Entiendo que es obligatorio votar lo que diga el presidente en el partido, pero al parlamentario socialista de Cáceres que lo ha votado su gente, ¿va a pasear por las calles con tranquilidad? Tenemos que pensar a la gente de nuestro alrededor, la política es para ayudar a la gente, para ayudar a tu pueblo, no perjudicarle. Los políticos tienen que analizar lo que está pasando. Pedro, yo no soy nadie, pero tienes tiempo para pensar lo que vas a hacer».