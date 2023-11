Rafa Cabrera Bello explota contra la amnistía de Pedro Sánchez: «No puedo quedarme callado»

Rafa Cabrera Bello ha explotado contra los pactos de Pedro Sánchez con los separatistas. El golfista español de 39 años, uno de los mejores en la actualidad para el deporte nacional, no ha querido «quedarse callado» ante la situación que está viviendo España y ha manifestado su sentir en redes sociales.

«No acostumbro a hacer publicaciones de carácter político tanto por preferencia personal, como por mi categoría de deportista. Pero en algunas ocasiones, y ésta para mi es la más grave que he vivido, quedarme callado sería demasiado cobarde. Imagen de dónde me gustaría estar», dijo en redes sociales acompañado a una imagen de la manifestación llevada a cabo en la Plaza de Cibeles en la mañana de este domingo.

Rafa Cabrera Bello es el primer deportista que rompe su silencio y habla abiertamente de la amnistía que va a conceder Pedro Sánchez a los separatistas catalanes. El golfista español de 39 años, actualmente en el puesto 370 del ránking del PGA Tour, no ha querido «quedarse callado» ante lo que está cerca de producirse en los próximos días con la investidura de Sánchez para convertirse por cuatro años más en presidente de España.

Puede que esta manifestación pública del golfista español abra el camino de otros deportistas o figuras públicas y rostros conocidos a hacer lo mismo y mostrar su rechazo ante los pactos que ha llevado a cabo Pedro Sánchez con el separatismo catalán.

