Cientos de miles de españoles se rebelan contra la amnistía de Sánchez: «¡¡España no se vende!!»

España es un clamor contra los pactos de Pedro Sánchez con los separatistas. Miles de personas han abarrotado este domingo las principales plazas de las 52 capitales de provincia, en la movilización convocada por el Partido Popular contra las cesiones del presidente en funciones al separatismo que, entre otras, incluye una Ley de Amnistía. Bajo lemas como ‘Clamor español, Sánchez dimisión’, ‘España en pie’, ‘España está vendida’, ‘Amnistía no’ o ‘La democracia en España está en riesgo’, los españoles han mostrado su total rechazo a los acuerdos que permitirán a Sánchez mantenerse en La Moncloa a cambio de rendir al Estado de Derecho.

La manifestación más multitudinaria ha tenido lugar en Madrid, donde los asistentes ya llenaban la Puerta del Sol desde media hora antes del inicio. Un millón de personas han clamado contra los pactos de Sánchez, según los organizadores. La concentración ha desbordado todas las calles adyacentes al corazón de la capital. Al término de la convocatoria, el PP ha pedido a los ciudadanos «no ponerse de rodillas» ante el independentismo y «dar la batalla» de forma «pacífica, cívica y legítima».

«Hoy se escucha a los españoles con una sola voz desde las plazas de todo el país. En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía», claman los populares en el manifiesto que se ha leído en todas las concentraciones. En él, recuerdan que «la Nación siempre ha sido sobreponerse» y reclama una»reacción firme y serena del pueblo español al ataque que sufre nuestra Carta Magna, la división de poderes y las bases mismas de nuestra democracia».

«La amenaza se redobla porque es el presidente del Gobierno el que, tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder, se ha puesto al frente del movimiento independentista que busca derrotar al Estado, buscando romper la igualdad entre los españoles, amordazando a jueces y fiscales y humillando a nuestro país», advierten desde el PP, acusando a Pedro Sánchez de actuar «como suelen hacerlo los delincuentes: a escondidas, ocultándose, engañando».

En la concentración de Madrid ha participado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, además de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez-Almeida, mientras que los distintos cargos de la cúpula del partido se han repartido en sus respectivos territorios.

Feijóo ha advertido a Sánchez que España «no es un objeto de compraventa» y que «España ya no es silenciosa». «No nos van a callar hasta que volvamos a votar», ha clamado. El dirigente popular ha avisado de que si él hubiera hecho los pactos del presidente del Gobierno en funciones le habrían convocado una «huelga general en toda España».

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra Sánchez por dinamitar «las reglas del juego» y someter a las instituciones, censurando que haya decidido ser «el poder ejecutivo, legislativo y judicial». Ayuso ha destacado que el socialista «por fin» da la cara y le muestra a los españoles su «proyecto oculto», que es el «totalitarismo».

«Nosotros nos encargaremos de devolver golpe por golpe. Hay que dar esta batalla por larga que sea. No fallemos a los que han dado todo para que hoy seamos esta gran Nación. Y no fallemos a los que están por venir», ha arengado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido también que España «no se rendirá» ante los pactos con los independentistas. «Hoy nos manifestamos para que no nos roben ni nuestra democracia ni nuestro Estado de Derecho», ha exclamado.

A la convocatoria de Madrid también ha acudido el presidente de Vox, Santiago Abascal, con la portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán. Abascal ha señalado que «ante el golpe de Estado» de Sánchez no cabe «ninguna mesura». «Toda la contundencia y movilización permanente y no sólo en las calles, en las instituciones», ha subrayado.

La concentración convocada este domingo por el PP en toda España se une a las protestas que, desde hace una semana, congregan diariamente a miles de personas en la calle Ferraz en un grito común contra la amnistía.

Las cifras

El llamamiento contra la amnistía ha sido respondido de forma masiva por los ciudadanos en todos los rincones del país: 52.000 personas en Málaga, 20.000 en Santander, 35.000 en Murcia, 50.000 en Valencia… Toda España ha clamado contra los acuerdos firmados por Sánchez con el separatismo y otros partidos para su investidura, que suponen la ruptura de la igualdad entre los españoles. Con ello, el líder socialista será investido esta semana en primera votación.

El acuerdo del PSOE y Junts incluye, además de la Ley de Amnistía, una negociación sobre un referéndum y el reconocimiento de lawfare, es decir, la persecución judicial que denuncia el separatismo. Además, Cataluña podrá recaudar la totalidad de los impuestos. El pacto con el PNV supondrá, entre otros, el «reconocimiento nacional» del País Vasco y la transferencia de la Seguridad Social, rompiendo así con la caja única.