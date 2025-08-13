España vive este verano una de las peores olas de incendios forestales de los últimos años, con un impacto devastador en varias comunidades autónomas, especialmente en Castilla y León y Galicia. En las provincias de León y Zamora, los incendios han dejado un saldo trágico: dos personas fallecidas, cuatro heridos críticos y al menos otros tres heridos graves, además de numerosos desalojos y daños materiales.

Este escenario se ve agravado por condiciones meteorológicas extremas, con altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos que dificultan las labores de extinción.

Estos son los cuatro heridos críticos

Los cuatro heridos críticos por los incendios de Léon y Zamora, todos afectados por quemaduras severas, se encuentran hospitalizados en estado delicado, según el parte médico difundido hoy por la Junta de Castilla y Léon. Son estos:

Un hombre de 37 años , ingresado en la UCI del Complejo Asistencial Universitario de León, con quemaduras en el 85% de su cuerpo .

Una mujer de 56 años , hospitalizada en el hospital Río Hortega de Valladolid, con quemaduras en el 50% de su superficie corporal. Trasladado anoche desde el Complejo Asistencial de Zamora.

Un hombre de 36 años , también en el hospital Río Hortega de Valladolid, con quemaduras en el 50% de su cuerpo . Trasladado anoche desde el Complejo Asistencial Universitario de León.

Un hombre de 64 años, ingresado en el hospital Río Hortega de Valladolid, con quemaduras en el 35% de su cuerpo. Trasladado anoche desde el Complejo Asistencial de Zamora.

Hay otros tres heridos graves: un hombre de 80 años, una mujer de 77 años y un hombre de 78 años, ingresados en hospitales de Zamora y León, con pronósticos serios debido a quemaduras e intoxicación por humo.

Dos muy graves en Galicia

Además, en Galicia hay dos ingresados muy graves: uno es un joven de 18 años que presenta quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo y que está ingresado con pronóstico muy grave. Se presentó como voluntario en el incendio de Oímbra, según reportes.

Hay otro brigadista también ingresado con quemaduras graves, aunque no se especifica su edad o el porcentaje exacto de quemaduras en las fuentes disponibles. Se menciona que evoluciona «favorablemente» junto con el joven de 18 años, pero su estado sigue siendo crítico.

El incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), uno de los más virulentos, ha arrasado 18.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a más de 5.500 personas en 19 localidades leonesas. En León, el fuego también ha dañado el paraje de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, afectando castaños centenarios y estructuras como el Mirador de Orellán.

Las condiciones meteorológicas, con rachas de viento de hasta 50 km/h y tormentas secas, han complicado las tareas de los más de 1.200 efectivos desplegados, incluyendo la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Las llamas han calcinado hasta este 13 de agosto 98.784 hectáreas en España este verano, duplicando la superficie quemada en el mismo periodo de 2024.