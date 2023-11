Feijóo reta a Sánchez: «España ya no es silenciosa, no nos van a callar hasta que volvamos a votar»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha capitaneado este domingo desde la Puerta del Sol de Madrid la manifestación , la principal de las convocadas en 52 capitales de provincia, contra la amnistía y los pactos del PSOE con los separatistas. «Con menos del 6% de los votos no pueden decidir por el 100% de toda España», le ha indicado a Pedro Sánchez, a quien también le ha recordado que la presidencia «no es un objeto de compraventa». Ha respaldado todas las manifestaciones legales que se produzcan de aquí en adelante, señalando que «España ya no es silenciosa, no nos van a callar hasta que volvamos a votar».

«Miles y miles de ciudadanos han salido a las calles de todas las capitales de provincia. Gracias por venir. Sé que no lo hacéis solo por el PP, quien las ha convocado, ni que no sois todos votantes del PP. Sé que esto va mucho más allá de partidos. De quién ha votado a quién. Traspasa partidos políticos o militancias activas. Hoy estáis aquí porque tenéis principios, que no estáis dispuestos a que os los arrebaten, porque os importa el país donde nacisteis, donde vivís y el país que queréis. Estamos aquí por todo eso», ha comenzado Feijóo en su discurso por la manifestación sobre la amnistía.

«Hoy es una jornada histórica. Aznar me decía que es la primera vez que el PP convoca en todas las capitales. Son millones de españoles los que están pendientes, y también en el extranjero. Especialmente en Europa», ha indicado, en referencia a esa carta de la Comisión Europea en la que muestra su preocupación por los planes del Gobierno de Sánchez.

«La presidencia de España no puede ser objeto de compraventa, los españoles queremos libertad, democracia, justicia y dignidad. Eso es la presidencia. Lo demás, no es nada», le ha recordado Feijóo a Sánchez. El público ha respondido, al unísono, cantando «¡España no se vende!».

«La mayoría ya no es silenciosa»

«Nunca antes en España ha sido presidente el que perdía las elecciones. Nosotros estaremos orgullosos en el lugar en el que nos ponga España. Han querido arrinconar a 11 millones de españoles que votaron cambio, a los que no le dieron la razón, a sus dirigentes históricos, camuflar engaños con más engaños. Y ahora insultan a la mayoría cívica que defiende la democracia», ha resaltado el líder popular.

«Están haciéndonos pasar por una minoría violenta que destroza las manifestaciones. Nosotros estamos con el cumplimiento de la ley, y las manifestaciones legales se pueden hacer en cualquier lugar de España, estamos defendiendo a la Policía, a la Guardia Civil, ellos los utilizan y van a aprobar la amnistía contra las leyes y contra esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

«Esta mayoría de españoles ya no es silenciosa. No nos van a callar hasta que volvamos a votar, porque están haciendo lo contrario que votaron los españoles. Lo que se votará esta semana en el Congreso de los Diputados será lo contrario que los españoles hemos votado en las urnas», ha señalado Feijóo en esta manifestación contra la amnistía y los pactos de Sánchez.

«El 6% no puede decidir»

«Muchos militantes de partidos distintos al nuestro tampoco están dispuesto. Lo único que ha conseguido Sánchez es unir a los españoles que están de acuerdo con la ley. Que no nos confundan, no han sido las urnas, es la codicia de un ciudadano la que nos ha traído hasta aquí», ha asegurado Feijóo. «Con menos del 6% de los votos no pueden decidir por el 100% de toda España», ha señalado.

«Los separatistas han encontrado un atajo, la falta de escrúpulos del candidato socialista. Ellos al menos van de cara, Sánchez no, su único propósito es subestimar la inteligencia de los españoles, pedir el voto para una cosa y hacer la contraria».

Además, ha lanzado un mensaje a todos los socialistas que no están de acuerdo con la deriva que ha tomado el PSOE de Pedro Sánchez, recordándoles que el proyecto socialista ya «es sólo Sánchez, su teatrillo y volver a ser presidente». En ese punto, el público ha arrancado con un grito al unísono llamando a la «huelga general». «No tengáis duda de que si yo hubiese pactado lo que él ha hecho, me hubiesen montado una huelga general», les ha respondido el líder popular.

Ha hecho un resumen de las «mentiras» de Sánchez: «Entregarse a Bildu, el partido que no condena los secuestros, cambiar presupuestos por presos, financiación de los independentistas, Hacienda somos todos menos los separatistas. Vaciado de competencias del Estado. Amnistía, malversación, cambiar las leyes a la carta de los que delinquen, sometimiento de la justicia al poder política o quebrar el estado de derecho», ha recordado. «Privilegios para unos pocos, quien firma esto no debería presentar su candidatura, sino su dimisión», ha señalado.