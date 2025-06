Figo se mofa de Pedro Sánchez tras su ridícula comparecencia: «Que dimita tu madre»

Luis Figo ha vuelto a dar que hablar en las redes sociales, ahora mofándose de Pedro Sánchez tras el escándalo de corrupción en el PSOE y su ridícula comparecencia pidiendo perdón y atrincherándose en el Gobierno. El ex futbolista portugués compartió un vídeo que circula por las redes en el que Sánchez canta una canción adaptada a todo lo que está ocurriendo en el seno del PSOE. «Muy bueno», dice el luso junto a la parodia hecha con la IA en la que el presidente del Gobierno canta una versión de Devuélveme la vida.

«Pido perdón por haber confiado en ellos. Pido perdón pero yo no voy a dimitir. Pido perdón por esos pucherazos, por no saber que amañaron primarias por mí. Te pido perdón a sabiendas de mis corruptelas, te pido perdón y una cosa te voy a decir. Qué dimita tu padre, qué dimita tu madre, no hay ninguna opción de que yo despegue el culo del sillón, escucha, que dimita tu padre», dice Sánchez en el montaje.



Figo no se calla pese a los ataques de la extrema izquierda cada vez que critica al Gobierno o directamente a figuras como Sánchez, Pablo Iglesias, Gabriel Rufián… Hace unos meses, el luso estalló contra el presidente del Gobierno por gastar una gran cantidad dinero celebrando la muerte de Franco en lugar de utilizar esos recursos para ayudar a los miles de afectados por la DANA de Valencia que siguen luchando a diario para recuperar sus vidas.

«Qué pena me da que todos los gastos que se van a producir con la celebración de un muerto en la historia de España de hace 50 años no lo utilicen para todos los damnificados de la DANA en Valencia, para que salgan lo antes posible de ese infierno», escribe Figo en sus redes sociales, insistiendo en que «el mayor problema hoy en día son los vivos no los muertos», refiriéndose obviamente a ese dinero que Sánchez y su Gobierno decidieron gastar celebrando los 50 años del fallecimiento de Francisco Franco.