Figo explota contra Pedro Sánchez por gastar dinero celebrando la muerte de Franco y no en la DANA

Luis Figo vuelve a explotar contra Pedro Sánchez y el Gobierno socialcomunsista de España por gastar una gran cantidad dinero celebrando la muerte de Franco en lugar de utilizar esos recursos para ayudar a los miles de afectados por la DANA de Valencia que siguen luchando a diario para recuperar sus vidas.

«Qué pena me da que todos los gastos que se van a producir con la celebración de un muerto en la historia de España de hace 50 años no lo utilicen para todos los damnificados de la DANA en Valencia, para que salgan lo antes posible de ese infierno», escribe Figo en sus redes sociales, insistiendo en que «el mayor problema hoy en día son los vivos no los muertos», refiriéndose obviamente a ese dinero que Sánchez y su Gobierno han decidido gastar celebrando los 50 años del fallecimiento de Francisco Franco.

El mayor problema hoy en día… — Luís Figo (@LuisFigo) January 9, 2025

El Gobierno de Pedro Sánchez, cercado por varios casos de corrupción que afectan a miembros de su Ejecutivo, a su esposa y a su hermano, ha fijado oficialmente el año 1975, el de la muerte de Francisco Franco, como la fecha de inicio de la democracia. No las primeras elecciones generales de 1977 ni la aprobación de la Constitución en 1978: la muerte de Franco. El plan de Sánchez para celebrar el 50 aniversario de la «democracia», presentado a bombo y platillo este pasado miércoles en Madrid, ha generado una enorme polémica.

El Gobierno ha lanzado su programación para conmemorar este año el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco. Además de los actos previstos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha articulado toda una estructura dentro del Ministerio de Política Territorial para organizar esta agenda. El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles publica la creación del «comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad», el lema elegido por el Gobierno para celebrar el fallecimiento del dictador.

El real decreto recoge la modificación de la estructura del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para dar cobijo a ese nuevo ente. El comisionado tendrá rango de subsecretaría, el mismo que el recientemente creado para «la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la DANA» en la Comunidad Valenciana y otras zonas del país, que ha dejado hasta el momento 224 muertos. El BOE recoge este miércoles la modificación del ministerio que dirige Ángel Víctor Torres para dar acople a ambos comisionados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el encargado de inaugurar los actos conmemorativos por la muerte del dictador. En su intervención, Sánchez ha alertado contra quienes quieren que se olvide el «franquismo» y ha avisado de que la libertad no es una conquista «permanente» sino que «se puede perder». «Puede volver a ocurrir», ha advertido.