El enigmático mensaje de Luis Figo: «Creo que ha llegado el momento de ser presidente…»

Luis Figo vuelve a dar que hablar en las redes sociales. El que fuera futbolista del Real Madrid o del Barcelona, entre otros, ha sorprendido a propios y extraños con un enigmático mensaje lanzado a través de su perfil oficial de Instagram, un post que ha desencadenado una ola de reacciones e informaciones en los medios de comunicación del país vecino.

«Siempre he pensado que podría ser un buen presidente. Creo que ha llegado el momento…», escribe el luso junto a una fotografía en blanco y negro en la que aparece muy elegante sentado en un sillón. Un Luis Figo que no ha explicado en el misterioso mensaje que ha publicado, no ha dado ninguna pista sobre qué puede presidir a corto plazo y deja todo abierto y en el aire, pero aparecen las primeras teorías en los medios de comunicación de Portugal, donde no se habla de otra cosa desde que Figo compartió ese post.

¿De qué puede ser presidente Luis Figo?

Luis Figo, leyenda del fútbol y protagonista del fichaje más famoso y polémico de la historia en España y seguramente en el mundo, ha abierto una puerta a la especulación sobre su futuro, dejando claro que considera que es el momento oportuno de ser presidente. Pero, ¿de qué? Podría ser de algún organismo internacional de fútbol, de la Federación de su país, de algún club…

En Portugal vuelven con la vía de que el ex jugador del Real Madrid puede presentarse a la Federación portuguesa, algo que ya tuvo en mente en el pasado. Otra de las vías abiertas es que Figo compre un club importante, algo que parece menos probable. Por último, se abre la opción de que Figo pueda optar a presidir la UEFA. Ceferin anunció el año pasado que no se presentaría de nuevo en 2027, tras completar tres mandatos consecutivos de cuatro años, y Figo ya es embajador de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​…

No sería la primera vez que Figo lo intenta en el mundo de los despachos. En el año 2015 fue uno de los candidatos a la presidencia de la FIFA, el máximo organismo del fútbol mundial. Sin embargo, acabó retirando su candidatura voluntariamente por considerar que el proceso electoral no era lo suficientemente transparente.

«Yo siempre estaré dispuesto a contribuir por un fútbol más transparente y democrático», dijo tras varias polémicas posteriores en la FIFA el ex futbolista en un comunicado que también lanzó a través de sus redes sociales, como ahora. Sin embargo, Figo no fue candidato a las siguientes elecciones, ya en febrero de 2016, ni en las de 2023, los últimos comicios. La próxima cita con las urnas se celebrarán en 2027, por lo que esta teoría puede cuadrar con su enigmático mensaje.