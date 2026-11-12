Federico Jiménez Losantos propone a Fulgencio Coll como futuro ministro de Defensa en un hipotético Gobierno de PP y Vox

Analizando los posibles futuros ministros que pudiera conseguir Vox en un hipotético Gobierno de coalición con el PP en caso de ganar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el prestigioso periodista radiofónico Federico Jiménez Losantos tiene claro qué dirigente de la formación de Santiago Abascal debería estar al frente de una cartera importante.

Para Losantos, el perfil idóneo dentro de las filas de Vox para asumir el Ministerio de Defensa es Fulgencio Coll, concejal en el Ayuntamiento de Palma y ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

«Vamos a suponer que va a haber 14 ministros. ¿Qué ministros puede aportar Vox capaces de dirigir realmente ministerios importantes? Antes conocía a varios, ahora solo conozco a uno: don Fulgencio Coll para Defensa, pero últimamente no lo sacan; Ariza le tendrá manía», ha comentado este jueves en los micrófonos de esRadio durante su programa Es la mañana de Federico.

Además, el histórico periodista aragonés ha aprovechado también para analizar las causas por las que la formación de Abascal cada vez tiene menos dirigentes adecuados para entrar en un hipotético Gobierno. «Vox se presentó como un partido casi antisistema y echó a todos los cuadros extraordinarios del partido, que tenían un nivel comparable o superior al del PP», ha aseverado.

Cabe recordar que este periódico entrevistó a Fulgencio Coll el pasado mes de octubre, una conversación en la que abordó la crisis de Ceuta y el papel desempeñado por España y Marruecos. En ella, Coll sostuvo que la llegada masiva de inmigrantes irregulares a la ciudad autónoma formó parte de una estrategia de presión marroquí y acusó al Gobierno español de «mirar a otro lado».

Fulgencio Coll cuenta con una dilatada y contrastada experiencia en materia de Defensa tras más de cuatro décadas de servicio en las Fuerzas Armadas, donde alcanzó el empleo de general de Ejército. A lo largo de su carrera ocupó las más altas responsabilidades operativas e institucionales, destacando su etapa como jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) entre 2008 y 2012, así como su papel fundacional como primer jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME) entre 2006 y 2008.

Asimismo, dirigió la División Mecanizada Brunete y participó sobre el terreno en misiones internacionales de paz y seguridad de la ONU y la coalición multinacional en escenarios como Angola, Mozambique e Irak, lo que avala su profundo conocimiento tanto de la gestión estratégica como del despliegue operativo en el ámbito de la seguridad nacional.