Abascal vuelve a EsRadio con Jiménez LoSantos: «Ceuta es la bola de cristal donde se puede ver el futuro de España»

La voz de Santiago Abascal ha vuelto a sonar en los micrófonos del insigne periodista radiofónico Federico Jiménez LoSantos este miércoles para lanzar un llamamiento a la unidad política y animar de forma masiva a salir a las calles por Ceuta para «defender la seguridad y soberanía» frente a Marruecos. «Ceuta es la bola de cristal donde se puede ver el futuro de España», ha señalado Abascal, entrevistado en directo por LoSantos en su programa Es La Mañana de Federico al líder de Vox tras casi cuatro años después de su última intervención.

El de Vox ha lanzado un llamamiento a «todos los diputados», aludiendo de manera indirecta al PP, para «apartar las diferencias» por Ceuta: «Debemos estar todos unidos en la calle como un solo hombre defendiendo la seguridad y soberanía». «Tenemos la responsabilidad de poder librarnos todavía hoy de Sánchez», ha advertido.

Después del amago del Delegación de Gobierno en Madrid de prohibir la manifestación de este miércoles, Abascal contestó inmediatamente en sus redes sociales que «estaría con los españoles», y adelantó que no acataría ningún boicot de Sánchez. Para LoSantos, lo que perseguía el Gobierno era impedir que «se viera la unidad de PP y Vox en la calle»: «Quería impedir multitudes en la calle a un día de su comparecencia».

La oportunidad política que atraviesa en estos momentos España recuerda a la icónica manifestación conocida como «el trío de Colón» del 10 de febrero de 2019, con el histórico posado de los líderes de la oposición PP, Ciudadanos y Vox, reclamando la convocatoria inmediata de elecciones generales.

Abascal ha incidido que lo sufrido en las fronteras de España en Ceuta es «una invasión y punto» de Marruecos, identificándola con «una guerra híbrida». «Por eso debemos de juzgar a Sánchez por traición», ha reflexionado, en referencia a la campaña emprendida por Vox a comienzos de este ciclo político para solicitar en el Congreso de los Diputados la activación del artículo 102, para lo cual necesita 88 diputados y, por ende, el apoyo del PP.