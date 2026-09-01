Vox pide romper relaciones diplomáticas con Marruecos: «Hay que retirar a nuestro embajador y convocar al marroquí»

Vox exige que el Gobierno de Pedro Sánchez rompa relaciones diplomáticas con Marruecos «si el Reino de Mohamed VI si persiste la situación de invasión y ataque a la soberanía de España». «Hay que retirar al embajador de España en Marruecos y convocar al embajador marroquí en España», ha señalado la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, este martes en rueda de prensa.

La formación liderada por Santiago Abascal ha registrado una iniciativa en el Congreso para instar al Gobierno de Pedro Sánchez a que exija a Marruecos «una declaración pública, expresa e inequívoca» de respeto a la soberanía y la integridad territorial de España.

En concreto, la iniciativa rechaza cualquier pretensión marroquí sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla de Perejil y las islas y peñón de Alhucemas, y establece que su soberanía «no es susceptible de negociación bilateral» ni puede formar parte de ningún proceso de diálogo para su eventual transferencia a Marruecos. Millán ha culpado directamente a Marruecos como responsable de la «invasión» y de utilizar los flujos migratorios para presionar a España.

Tal y como adelantó el pasado lunes Abascal, Vox pide también la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre España y Marruecos «hasta que este último reconozca de manera expresa la soberanía española y coopere de forma efectiva en la repatriación de ciudadanos marroquíes».

«Ningún interés económico y ninguna conveniencia diplomática pueden justificar la aceptación, el silencio o la ambigüedad del Gobierno de España frente a reivindicaciones extranjeras sobre una parte de nuestro territorio nacional», ha señalado Millán.

Vox registra una iniciativa común en toda España

La Proposición no de Ley registrada este martes en el Congreso, responde a una estrategia conjunta de Vox que implicará a todos los parlamentos en los que tiene representación para «reafirmar la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y las plazas españolas en el norte de África», a fin de ejercer presión en todas las instituciones.

Las iniciativas presentadas rechazan cualquier pretensión marroquí sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, la isla de Perejil y las islas y peñón de Alhucemas, y establece que su soberanía «no es susceptible de negociación bilateral» ni puede formar parte de ningún proceso de diálogo para su eventual transferencia a Marruecos.