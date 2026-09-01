Apple Maps identifica las Islas Chafarinas y los Peñones de Vélez y Alhucemas como Marruecos pese a ser España

El servicio de mapas y navegación Apple Maps identifica el archipiélago español de las islas Chafarinas, así como los Peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas como territorio de Marruecos. La comprobación de lo que señala OKDIARIO está a un solo clic del usuario.

Si un usuario de iPhone, iPad, Mac o Apple Watch consulta la ubicación en la aplicación de Apple Maps de cualquiera de estos territorios de España, se topará con que ninguna de estas islas ni peñones son reconocidos como soberanos españoles, sino marroquíes, pese a que incluye una breve reseña de Wikipedia. Una identificación de la cartografía del gran gigante tecnológico estadounidense que coincide con las reivindicaciones de la soberanía de Marruecos sobre estos territorios.

Ni las islas ni los peñones ni las ciudades eran protectorado.

La cartografía consultada por unos 500 millones de usuarios activos mensuales a través de Apple Maps hecha por tierra en un solo clic la soberanía española del archipiélago de las islas Chafarinas, así como los Peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas, como así consta en la Constitución Española de 1987, así como en el Tratado de Paz y Amistad entre España y Marruecos de 26 de abril de 1860, firmado tras la Guerra de África.

Los territorios que Apple Maps identifica como Marruecos nunca lo fueron. De hecho, la pertenencia a España es anterior incluso a la consolidación territorial de la dinastía alauí.

Por lo que resulta evidente que España no adquirió estos territorios como resultado de la colonización del Marruecos contemporáneo en los protectorados de 1912, pues estaban ya bajo soberanía española. De hecho, ninguno de estos territorios figura en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización de Naciones Unidas. Una diferencia esencial con el Sáhara Occidental.

Desde cuándo son España estos territorios

Las Islas Chafarinas : con un archipiélago formado por la Isla del Congreso, la de Isabel II y la del Rey Francisco. Nunca fueron de Marruecos. España toma posesión de ellas el 6 de enero de 1848. Se trataba de islotes deshabitados y sin una administración permanente conocida (Terra nullius).

: con un archipiélago formado por la Isla del Congreso, la de Isabel II y la del Rey Francisco. Nunca fueron de Marruecos. España toma posesión de ellas el 6 de enero de 1848. Se trataba de islotes deshabitados y sin una administración permanente conocida (Terra nullius). El Peñón de Vélez de la Gomera: fue conquistado en 1508 por el Reino de Castilla. En ese momento ni tan siquiera existía Marruecos, ya que África estaba compuesta por tribus. Originalmente era una isla. Hoy está unida físicamente al continente por una lengua de arena. Lo que significa que España tiene una diminuta frontera terrestre con Marruecos.

fue conquistado en 1508 por el Reino de Castilla. En ese momento ni tan siquiera existía Marruecos, ya que África estaba compuesta por tribus. Originalmente era una isla. Hoy está unida físicamente al continente por una lengua de arena. Lo que significa que España tiene una diminuta frontera terrestre con Marruecos. El Peñón de Alhucemas: la presencia española se consolida en 1673, como una posición militar para hacer frente a la actividad corsaria.

El ‘Gran Marruecos’: la falacia histórica

El país alauí reclama la soberanía de estos territorios de ultramar de España ubicados en África, además del islote de Perejil. Tanto las islas Chafarinas, los Peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas, como Ceuta, Melilla y las Islas Canarias conformarían el Gran Marruecos, elemento clave del nacionalismo marroquí. A través del cual también incluía como propio el Sáhara Occidental y partes de Argelia y Mauritania.

El ideólogo del Gran Marruecos fue el político Allal el Fassi (1910-1974), uno de los principales líderes en la lucha de la independencia de Marruecos frente a los protectorados de Francia y España, y que puso en marcha el relato ficticio de que Ceuta y Melilla pertenecen históricamente a Marruecos, como el resto de los mencionados islotes y peñones.

Una idea que ha resurgido en la voz del actual ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouhbi, el pasado 21 de agosto, tras la invasión de más de 100.000 inmigrantes ilegales desde la frontera de Tarajal, reclamando su retorno «al seno de la patria». Algo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, omitió por completo en sus declaraciones en su entrevista a la Cadena Ser este lunes, mientras subrayaba la «colaboración total» de Marruecos con España para recuperar la «normalidad» de las fronteras y el flujo migratorio.