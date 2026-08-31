Abascal romperá el Tratado de Amistad con Marruecos si gobierna: «El que invade no es amigo»

Santiago Abascal ha exigido este lunes romper el Tratado de Amistad con Marruecos tras la invasión de Ceuta. Así como los acuerdos de la Unión Europea con el país africano. «El que invade no es amigo», ha sostenido el líder de Vox, en las inmediaciones de la basílica de San Lorenzo de El Escorial este lunes, tras la reunión conjunta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el Comité de Acción Política (CAP) que ha tenido lugar en el hotel Exe Victoria Palace.

Abascal ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de actuar «al dictado de Marruecos», reprochando no haber hecho ni una «mínima crítica» a gobierno de Mohamed VI, mientras ha dirigido las críticas al Rey Felipe VI para «desprestigiar» la jefatura del Estado español.

Por su parte, Abascal ha subrayado que «Ceuta y Melilla son parte integrante e inseparable de España» y que la soberanía sobre ambos territorios «no está sometida a negociación, discusión o transacción alguna». En este sentido, Abascal ha rechazado cualquier reivindicación de Marruecos sobre Ceuta, Melilla o las restantes plazas de soberanía española y advierte de que su futuro no puede convertirse en objeto de negociación bilateral.

Vox pide a Sánchez el cese del Tratado de Amistad con Marruecos

Vox ha aprobado por unanimidad este lunes un manifiesto político en defensa de la soberanía y la integridad territorial de España en el que reclama al Gobierno la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos «hasta que el Reino alauí reconozca expresamente la soberanía e integridad territorial de España y colabore de forma efectiva en la readmisión de ciudadanos marroquíes cuya devolución, retorno o expulsión haya sido acordada por las autoridades españolas».

El documento exige a Marruecos una declaración «pública, expresa e inequívoca» en la que reconozca y respete la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y el conjunto de plazas y territorios españoles situados en el norte de África.

Además, Vox exige que Marruecos acepte «sin excepción ni excusa formal ni material» el retorno de cualquier ciudadano marroquí, sea mayor o menor de edad, cuya expulsión o devolución haya sido acordada por España.

La formación reclama igualmente revisar el conjunto de las relaciones bilaterales para que la cooperación económica, comercial, migratoria, policial, militar y diplomática quede sometida a los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía española y defensa de la integridad territorial.

El manifiesto concluye con una declaración de principios sobre los territorios españoles en el norte de África: «La soberanía nacional no se negocia. Ceuta y Melilla son España. Chafarinas, Vélez de la Gomera y Alhucemas son España. La integridad territorial de España se respeta y se defiende».

Vox: «Ceuta en riesgo de ser la nueva Lampedusa»

La primera reunión del curso político de la Vox ha tenido lugar en San Lorenzo de El Escorial, y ha contado con la participación de los vicepresidentes y consejeros de la formación en los gobiernos autonómicos, además de los portavoces nacionales y regionales.

Tras ella, también el portavoz de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha tomado la palabra junto Abascal, cargando duramente contra Marruecos.

«El Reino de Marruecos es el verdadero culpable de esta invasión», ha sostenido Redondo, desmintiendo a Sánchez respecto de las cifras dadas esta misma mañana por el presidente sobre el número aproximado de ilegales que permanecen en la Ciudad Autónoma.

«Son unos 15.000 invasores. El Gobierno de España da las cifras basándose en el régimen de comidas que dan ONGs», ha sostenido.

Redondo ha confirmado así mismo las denuncias de los ceutíes ante la «agresión» continua por parte de los inmigrantes: «Ceuta corre el riesgo de ser la nueva Lampedusa».