Vecinos de Valencia chafan la coartada al PSOE y piden al Ayuntamiento movilizaciones en defensa de Ceuta

Vecinos de Valencia han desmontado la coartada del PSOE de Pedro Sánchez para no participar en las concentraciones que este miércoles, 2 de septiembre, se celebran en toda España en respuesta a la invasión de Ceuta, en defensa de la soberanía nacional de todo el territorio español y como muestra de indignación y enfado ante la inacción del gobierno. Si los socialistas aludían a un carácter «partidista» de las citadas concentraciones, la realidad es que en la tercera ciudad de España, en Valencia, han sido vecinos de la ciudad los que de motu propio han decidido dirigirse al Ayuntamiento a través del registro municipal para pedir al consistorio que impulsara movilizaciones como la concentración de este miércoles que dieran visibilidad a la indignación ciudadana y en defensa de la soberanía nacional.

Tal como ha publicado okdiario este 31 de agosto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez había desautorizado en distintos municipios gobernados por el PP la convocatoria de concentraciones previstas para este miércoles en apoyo al pueblo de Ceuta tras la invasión de inmigrantes irregulares procedentes de Marruecos. El argumento esgrimido desde el Gobierno de Sánchez consistía en que «los ayuntamientos no pueden convocar» estas concentraciones, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes conocedoras de tales vetos.

Sin embargo, la concentración, tal como ha expresado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá: «Reivindica la soberanía nacional y volver a la situación de integridad que tiene nuestro país». En concreto, ha sido la propia María Jose Catalá, quien ha desvelado la existencia de «solicitudes por registro de entrada de vecinos y vecinas que pedían que se hiciera una concentración y un ejercicio de visibilización de la indignación por todo lo que ha pasado en Ceuta este verano».

Por tanto, tal como ha explicado María José Catalá minutos antes de reunirse con asociaciones de representantes de ciudadanos de Ceuta y Melilla en Valencia, la concentración en la tercera ciudad de España se corresponde, «primero, al llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y, en segundo lugar, al sentir de los vecinos». «Lo que no puede ser», ha expresado tajante María José Catalá, «es que un español tenga miedo a salir de casa».

La concentración de Valencia se hará de la mano de los ceutíes que viven en Valencia, tal como la alcaldesa ha expresado: «Queremos que ellos sean los auténticos protagonistas, los que tienen familias y amigos allí», ha explicado antes de lanzar un dardo dialéctico dirigido a la inacción del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en toda esta crisis: «De nada sirve hacer como si no pasara nada y hacer listas de Spotify recomendándolas a todos nuestros amigos y seguidores de redes. Lo que hay que hacer es defender la integridad de la soberanía nacional».