El PSOE prohíbe a sus alcaldes sumarse a las concentraciones por Ceuta porque dice que «el PP las usa para ir contra el Gobierno»

El PSOE se ha desmarcado de las movilizaciones previstas para el 2 de septiembre ante los ayuntamientos y prohíbe a sus alcaldes sumarse. La dirección socialista ha trasladado la decisión mediante un comunicado interno en el que acusa al Partido Popular de intentar utilizar la situación políticamente. «El PP las usa para ir contra el Gobierno», indican.

Según el documento, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha enviado a municipios y provincias una convocatoria para celebrar concentraciones el próximo 2 de septiembre a las 20:00 horas a las puertas de los ayuntamientos. Sostienen que la iniciativa se ha llevado a cabo sin alcanzar un acuerdo con el resto de la Federación «y vulnerando el funcionamiento democrático» de la misma.

«El PP está utilizando a nivel partidista la FEMP»

La dirección socialista ha ido más allá en el comunicado y ha acusado al PP de utilizar la situación de Ceuta para alimentar la confrontación política. Según el documento, el PSOE considera que el «PP está utilizando a nivel partidista la FEMP y las Federaciones Territoriales de Municipios para ir en contra del Gobierno de España».

Asimismo, indican ser «conscientes» de la situación que viven como «alcaldes, concejales y cargos públicos de nuestro partido», al igual que también lo son de «cómo el PP trata de manipular esta crisis humanitaria». Por ello, afirman que «el PSOE ha decidido NO PARTICIPAR en estas concentraciones».

El PSOE ha explicado en el mismo que ha preparado varias notas para defender su posición en los ayuntamientos con el objetivo de «defender nuestra postura» frente a las iniciativas municipales de los populares.

Espartinas desobedece a Montero

A pesar de este comunicado, una alcaldesa socialista ha adoptado otra postura distinta. Cristina Los Arcos, alcaldesa de Espartinas, se ha desmarcado y ha anunciado una concentración en el municipio sevillano para respaldar a la ciudad autónoma de Ceuta. La convocatoria tendrá lugar el próximo miércoles 2 de septiembre, a las 12:00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento.

La propia regidora ha difundido el llamamiento a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Espartinas junto a la concejala de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos Humanos, Gema Gamir.

Más de 260 municipios llaman a manifestarse

A pesar de que el PSOE se haya desmarcado, más de 260 municipios han respaldado las concentraciones frente a sus ayuntamientos. El llamamiento ha instado a la población a que se congregue frente a sus respectivos ayuntamientos, mientras que en el caso de Madrid capital, la manifestación se ha convocado frente al Congreso.

Junto a ellas está prevista una manifestación más en Bruselas, frente al Parlamento Europeo.