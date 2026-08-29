Centenares de ceutíes vuelven a las calles en una protesta improvisada al grito de «¡Ceuta unida jamás será vencida!»

Una nueva movilización ha recorrido las calles de Ceuta. En esta ocasión, la protesta ha sido improvisada por varios vecinos después de que las concentraciones quedaran suspendidas.

Centenares de ceutíes han recorrido varias calles de la ciudad portando banderas de España. Reivindican una solución para la ciudad casi un mes después de la entrada masiva de inmigrantes ilegales.

La convocatoria ha comenzado sobre las 18:30 horas. Los participantes han mantenido durante el recorrido reivindicaciones como «¡Ceuta no se vende, se defiende!», «¡Ceuta unida jamás será vencida!» o «¡Una caballa nunca se rinde!». Tampoco ha faltado el habitual «¡Invasores, expulsión!».

Los ceutíes han hecho una gran pitada en la rotonda próxima a la frontera del Tarajal como forma de protesta. También ha habido un minuto de silencio por aquellas personas que no pueden salir y la difícil situación que atraviesa la ciudad.

La movilización se ha organizado mediante WhatsApp como una concentración pacífica horas después de que suspendieran la convocatoria oficial debido a los episodios de violencia vividos en la ciudad. El objetivo de la suspensión es mostrar su rechazo a la violencia. La decisión había sido comunicada a través de los grupos de difusión utilizados para coordinar las protestas.

2 de septiembre

Más de 260 municipios han respaldado concentraciones frente a sus ayuntamientos para el 2 de septiembre a las 20:00 horas, coincidiendo con el Día de Ceuta. La iniciativa Por Ceuta detalla qué ayuntamientos han convocado la manifestación y cuáles obedecen al llamamiento de las redes sociales.

Al menos serán 260 las poblaciones, destacando a la ciudad hermana de Melilla, que han confirmado su participación, además de la prevista en Bruselas, frente al Parlamento Europeo.