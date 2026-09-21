‘La Revuelta’ cambia de estrategia con los invitados tras hundir las audiencias de TVE

Es un clásico de La Revuelta que los invitados de cada noche sean una sorpresa para el espectador. Sin embargo, tras los desastrosos resultados que obtuvo David Broncano la semana pasada (perdió por mucha diferencia frente a El Hormiguero y a Horizonte), desde TVE ha decidido cambiar de estrategia y anunciar los invitados que irán del lunes 21 y el martes 22 de septiembre.

No es habitual que La Revuelta anuncie a sus invitados, tal y como hacen en El Hormiguero, pero TVE promociona estos días la visita de José Mota, que estará en el teatro de La Revuelta este lunes para promocionar el estreno de la película Arriba tutto. La visita del actor coincide con la de Ferran Torres a Pablo Motos en Antena 3.

El martes, será Malú la que será entrevistada por David Broncano, mientras que en El Hormiguero hablarán Julián López y Pepa Charo (La Terremoto de Alcorcón) visitarán El Hormiguero

Pablo Motos recibirá el miércoles a Bertín Osborne y el jueves a Alejandro Amenábar, mientras que, de momento, no se han anunciado los invitados a La Revuelta esos dos días.

La semana trágica de ‘La Revuelta’

Entre el 14 y el 17 de septiembre de 2026, La Revuelta atravesó una semana difícil en la batalla del access prime time. El lunes 14, David Broncano logró 1.219.000 espectadores y un 10,3%, por encima de Horizonte (1.076.000 y 9,2%), pero muy lejos de El Hormiguero, que dominó con 1.940.000 y 16,7%.

El martes, La Revuelta cayó al 9,2% y 1.062.000 espectadores, siendo superada por Horizonte (9,6% y 1.102.000) y El Hormiguero (12,9% y 1.456.000).

La tendencia continuó el miércoles, cuando el espacio de Broncano quedó nuevamente por detrás de sus principales competidores. El jueves 17 tampoco consiguió remontar: registró 1.057.000 espectadores y un 9,5%, frente al 10,1% y 1.119.000 del avance de Horizonte. El Hormiguero, con Julio Iglesias Jr., volvió a imponerse claramente con 1.640.000 espectadores y un 15%.

En conjunto, los datos muestran a El Hormiguero consolidado como líder y a Horizonte ganando terreno frente a La Revuelta.