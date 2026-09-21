Ni arruinada ni sin trabajo: la manager de Rosa López desvela la verdadera situación económica de la artista

Después de varias semanas en las que se ha especulado sobre si Rosa López estaría atravesando una mala racha económica, COOL ha podido hablar directamente con la manager de la artista, quien se ha encargado de desmentir tajantemente este tipo de informaciones. Según lo publicado, la intérprete se habría visto obligada a desprenderse de algunas de sus pertenencias para hacer frente a supuestos problemas de dinero. Unos datos que enseguida situaron a la ganadora de Operación Triunfo 1 en el centro de todas las miradas. Sin embargo, tal y como ha podido confirmar este medio, la realidad de la artista dista mucho de ese escenario.

«No, no está pasando por dificultades económicas y ha tenido un verano con muchos bolos», sentenciaba la manager de la artista, dejando claro que no solo no está arruinada, sino que también posee una importante actividad profesional que no ha cesado.

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Lejos de mantenerse alejada de los escenarios, la cantante ha afrontado una época estival marcada por el trabajo y por numerosos compromisos profesionales. Una agenda que continúa ocupando buena parte de su tiempo ahora que comienza la recta final de su gira. Es por ello por lo que su representante ha insistido a COOL en que el trabajo en estos momentos es la principal prioridad de la andaluza. Tanto es así que, cuando le hemos preguntado por la adquisición de un gran terreno para cuidar de sus animales—un movimiento que ha desvelado un íntimo amigo suyo en el programa Fiesta—, se ha limitado a resaltar lo siguiente. «Rosa está enfocada en su trabajo, en el final de su gira y sus proyectos. En nada más», señalaba sin entrar en mayores detalles al respecto.

La reflexión de Rosa López en redes sociales

En medio de todo este revuelo mediático, Rosa López ha preferido mantenerse fiel a la discreción que siempre le ha caracterizado y, por el momento, no se ha pronunciado sobre las informaciones que han trascendido. Sin embargo, la artista sí ha compartido con sus seguidores de Instagram una reflexión que no ha pasado desapercibida y que algunos han interpretado como un reflejo del momento personal que atraviesa. No obstante, lo cierto es que la cantante no ha relacionado en ningún momento sus palabras con estas informaciones ni ha hecho referencia a la polémica.

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«A veces la vida te invita a parar, mirar hacia dentro y recordar lo esencial. Con el paso del tiempo he aprendido que no todo necesita una explicación y que elegir la tranquilidad también es una forma de querernos. Hoy me quedo con lo sencillo: con las personas que suman, con lo que deja huella bonita, con seguir creciendo, con seguir siendo. La vida cambia, nosotros cambiamos, y está bien. Sigo aprendiendo, sigo creciendo y, sobre todo, sigo siendo yo. Porque a veces, la victoria más profunda no deja trofeos. Sólo raíces y una paz que no se negocia», escribía.