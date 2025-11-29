Rosa López sorprende con una dura confesión: «He llegado a pensar en no querer estar en este mundo»

Si hablamos de artistas que han marcado la industria musical, de una manera o de otra, el nombre de Rosa López se nos viene a la cabeza. La cantante se dio a conocer durante su paso por la primera edición de Operación Triunfo. Una emisión con la que se ganó el corazón del público y enamoró a todos con su voz. Además, también fue la elegida para representar a España en el popular certamen de Eurovisión, que tiene lugar cada mes de mayo. De hecho, todavía sigue siendo icónico el mítico Europe’s living a celebration. Los primeros pasos de su carrera profesional que la ayudaron a hacerse un hueco en la industria musical.

Desde entonces, han pasado 25 años. Un periodo en el que la cantante ha ido trabajando en su carrera artística. Recientemente, se ha convertido en la invitada de Via lliure, el programa de RAC1 presentado por Xavi Bundó. Un encuentro donde se ha sincerado, como nunca antes, y ha hablado también de los momentos más oscuros de su vida. Y es que, ha confesado que ha llegado a «no querer estar en este mundo». Respecto a sus primeros años tras su paso por el talent musical, ha explicado que los pasó en Barcelona. «Viví cuatro años en la plaza Francesc Macià, y estaba en la gloria. Fueron unos años terriblemente bonitos», dijo.

La cantante Rosa López se sincera: «Lo que veo en la mirada de mis perros no lo veo en los humanos»

Rosa López ha explicado que durante su concurso, tanto ella como sus compañeros de edición se «sintieron muy cuidados». Además, si hace una comparación con las ediciones que se han emitido durante los últimos años, agradece que en su época no hubiese redes sociales. Pues, este medio de difusión se ha convertido en un arma de doble filo. Además, se siente afortunada de no haber tenido como jurado a Risto Mejide. Pues, considera que no habría «aguantado» sus comentarios.

Su salto a la fama la hizo sentirse muy insegura. Pues, nunca es fácil estar en el foco mediático. Una serie de pensamientos que, según ha indicado, siguen presentes en su día a día. «Tengo un látigo y me castigo mucho, y me culpo de cosas que no son mías, pero no se trata de buscar culpables, sino de centrarse en el objetivo», comenta.

«Le doy muchas vueltas a todo. Incluso he llegado a pensar en no querer estar en este mundo», agrega. Rosa López deja claro en su entrevista que no quiere «caer en el victimismo» con sus palabras. Pero, antes de concluir su intervención, ha realizado una profunda reflexión. «A veces no sé si el ser humano se merece que una sea tan transparente (…) Lo que veo en la mirada de mis perros no lo veo en los humanos; se ha perdido, y vamos de mal en peor», concluye. Una entrevista con la que la cantante no ha dejado indiferente.