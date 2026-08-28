La alcaldesa socialista de Espartinas desobedece a Montero y convoca una manifestación en apoyo a Ceuta

La alcaldesa socialista de Espartinas, Cristina Los Arcos, se ha desmarcado de la posición mantenida por la dirección del PSOE andaluz ante las movilizaciones de apoyo a Ceuta y ha anunciado una concentración en el municipio sevillano para respaldar a la ciudad autónoma. La convocatoria tendrá lugar el próximo miércoles 2 de septiembre, a las 12:00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento.

La propia regidora ha difundido el llamamiento a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Espartinas junto a la concejala de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos Humanos, Gema Gamir, quien en el vídeo asegura ser «caballa de nacimiento» y realiza un llamamiento a los vecinos de Espartinas para que salgan a la calle y apoyen a su tierra.

«Por favor, apoyarnos», reclama Gamir en la grabación, en la que ambas dirigentes municipales sostienen una bandera de Ceuta a la vez que animan a los vecinos de la localidad sevillana a participar en la concentración. De esta forma, el Gobierno municipal socialista de Espartinas se suma a las muestras de solidaridad con Ceuta que se están extendiendo por distintos puntos de España coincidiendo con el Día de Ceuta.

La iniciativa cobra especial relevancia por producirse en pleno enfrentamiento político dentro del PSOE a cuenta de estas movilizaciones. La convocatoria de Espartinas se produce, además, después de que haya trascendido la oposición de sectores socialistas a las concentraciones promovidas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por la popular María José García-Pelayo. En otros municipios gobernados por el PSOE, como Jaén, el alcalde socialista ha rechazado participar en el acto.

El caso de Espartinas supone, por tanto, una posición diferente dentro del socialismo. Mientras otros alcaldes y responsables del partido han optado por desmarcarse de las concentraciones, Cristina Los Arcos no sólo respalda públicamente el apoyo a Ceuta, sino que pone los medios municipales y su propia voz para hacer un llamamiento a los vecinos.

La movilización de Espartinas se diferencia también de la convocatoria general de la FEMP, que ha llamado a los ayuntamientos españoles a realizar concentraciones a las 20:00 horas del 2 de septiembre. En el caso del municipio sevillano, el acto se adelanta a las 12:00 horas y se presenta expresamente como una muestra de respaldo a Ceuta.