El PSOE andaluz que lidera María Jésus Montero rechaza apoyar a Ceuta en las concentraciones del 2 de septiembre

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado concentraciones simultáneas el próximo 2 de septiembre —Día de Ceuta— en ayuntamientos de toda España para mostrar solidaridad con la ciudad autónoma, afectada por una grave crisis migratoria desde finales de julio.

Pero el PSOE de Andalucía, liderado por María Jesús Montero, ha confirmado este jueves que no participará en estas movilizaciones. En un comunicado, los socialistas justifican su decisión aludiendo a una «utilización partidista» por parte del PP tanto de la FEMP como de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Consideran que las concentraciones se han convocado «de forma unilateral, sin el respaldo de los grupos políticos».

Esta postura se refleja ya en varios municipios. El Ayuntamiento socialista de Jaén se ha descolgado de la convocatoria. En Cádiz, el grupo municipal del PSOE (junto a Adelante Izquierda Gaditana) ha anunciado que no asistirá a la concentración prevista a las 20:00 horas en la plaza de San Juan de Dios. Sus portavoces han declarado que apoyan «a la ciudadanía de Ceuta, todo el del mundo», pero no a «un acto partidista y con claro sesgo ideológico». Acusan además a la presidenta de la FEMP, la alcaldesa de Jerez María José García-Pelayo, de hacer un uso partidista de la institución.

Mientras tanto, otros ayuntamientos andaluces, como el de Sevilla (gobernado por el PP), sí se suman a la llamada de la FEMP y preparan concentraciones en apoyo a Ceuta.