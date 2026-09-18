Enésimo desprecio de Sánchez a Palma: rebaja un 20% su paupérrima aportación de 50.000 euros a la Fundación Miró

Enésimo desprecio del Gobierno del socialista Pedro Sánchez a Palma: rebaja un 20% la ya de por sí paupérrima aportación a la Fundación Miró a la que ya sólo aporta 50.000 euros, cantidad que queda muy por debajo de la aportación del Ayuntamiento de Palma, pero también de las del Consell de Mallorca (100.000 euros) y el Govern (80.000 euros).

Por otro lado, al margen de la financiación ordinaria de la Fundació Pilar y Joan Miró, el taller de Son Boter está siendo objeto de una ambiciosa reforma, por un importe de 833.075 euros provenientes de las partidas del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha criticado la decisión del Ministerio de Cultura que ha puesto de manifiesto «el menosprecio que siente por una entidad clave en la dinamización social y cultural de Palma y del conjunto de las Baleares, y que realiza un trabajo insustituible en el campo de la divulgación del legado de un artista universal de la talla de Joan Miró».

El departamento dirigido por el ministro de Sumar, Ernest Urtasun, ha aplicado este recorte ignorando la petición que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, le hizo llegar por carta el pasado 25 de marzo.

En el texto de la misiva, que no ha obtenido ningún tipo de respuesta por parte del ministro, el primer regidor, además de destacar la extraordinaria labor de promoción del arte y la cultura que realiza la fundación, planteaba al ministro la conveniencia de que su departamento incrementase la partida asignada a esta institución.

En cambio, según Bonet, «en vez de considerar positivamente la propuesta del alcalde de Palma, el ministro ha infravalorado la labor que realiza la Fundació Miró, rebajando una aportación que ya antes de esta disminución económica era más bien paupérrima. En otras palabras, Urtasun, que no se dignó a enviar ningún tipo de respuesta a la carta del primer regidor de nuestro Ayuntamiento, ha contestado rebajando la cantidad».

De hecho, la contribución del Ministerio de Cultura al sostenimiento de otras entidades del ámbito de la cultura, tanto públicas como privadas, se concreta con la asignación de montantes notablemente más elevados a otras organizaciones, proyectos o asociaciones, a pesar de que buena parte de estos beneficiarios desarrollan un campo de actividad claramente más restringido que el que asume la Fundació Pilar i Joan Miró en Mallorca.

De hecho, el Ministerio de Cultura está aportando 300.000 euros en subvenciones a dedo cada año a los separatistas de la Obra Cultural Baleares (OCB).

Este nuevo desprecio a los palmesanos por parte del Ejecutivo de Sánchez se viene a sumar a una larga lista de proyectos paralizados por el Gobierno, como la mayor urbanización de VPO prevista en Baleares en el barrio de Son Busquets (831 viviendas), la creación de un comisionado específico para la rehabilitación de zonas turísticas maduras con sede fija en Playa de Palma o los 200 millones de euros comprometidos para el tranvía, que el Ayuntamiento reclama poder destinar a la renovación de la flota de la EMT.

En contraposición a este recorte a la Fundación Miró, como ha remarcado el regidor palmesano, el Ayuntamiento de Palma «está apostando esta legislatura por fortalecer el papel de la fundación dentro del contexto cultural y artístico de la ciudad, dinamizando su funcionamiento y ampliando su proyección dentro y fuera de nuestra isla”.

De este modo, en los presupuestos de 2026, la aportación municipal a la fundación alcanza ya el millón y medio de euros, después de que la Junta de Govern celebrada este pasado miércoles diera el visto bueno a una modificación de crédito que incrementa en 50.000 euros la asignación inicial de 1.450.000 euros.