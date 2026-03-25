Antònia Maria Perelló: «Es muy importante para la cultura de Baleares el estar ligados al nombre de Joan Miró»

La cultura, su relación con el turismo y su capacidad para transformar la ciudad han centrado la mesa redonda ‘Palma, eje transformador de una ciudad’ que ha tenido lugar durante la jornada Turismo con los pies en la tierra, organizada este martes por OKDIARIO en el Teatro Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra de Palma.

Moderada por el periodista, crítico cultural y columnista de OKBALEARES, Fernando Merino, la charla ha contado con la participación de representantes institucionales, gestores culturales y creadores de las Islas Baleares.

El director general de Cultura del Govern de las Islas Baleares, Llorenç Perelló, ha subrayado que la cultura “iba a ser un eje central de su acción política”, recordando que ya formaba parte del programa electoral la unión de cultura, turismo y deporte dentro de una misma conselleria del Govern que preside Marga Prohens.

En este contexto, ha explicado que una de las primeras actuaciones fue la reapertura de la Llotja de Palma, concebida como un espacio abierto a distintas disciplinas. “Se ha abierto a cualquier arte, abierto a la danza”, así como “a la literatura” y “a la música”, ha señalado, destacando iniciativas como conciertos didácticos con la Orquesta Sinfónica de Balears o actividades conmemorativas como las celebradas en el 600 aniversario del inicio de su construcción.

Asimismo, ha avanzado que el próximo 9 de abril se inaugurará en Palma una feria internacional de arte contemporáneo y ha asegurado que “es un hito histórico volver a tener una feria de carácter internacional en nuestra ciudad”.

Desde la Fundació Miró, su directora, Antònia Maria Perelló, ha incidido en el valor estructural que tiene la figura de Joan Miró para la isla. “Es algo de una importancia capital para el mundo de la cultura en las Baleares”, ha afirmado, en referencia a la vinculación del artista con Mallorca durante cerca de 30 años.

En su intervención, ha destacado también la necesidad de encontrar equilibrio en la gestión del turismo cultural: “Hemos de ajustar la posibilidad de acoger con lo que nosotros podemos dar y la calidad de lo que podemos dar”. En esta línea, ha explicado que la fundación trabaja para “reafirmar la presencia de Miró”, al tiempo que se abre a “otros tipos de arte” y a nuevos públicos.

El galerista Fran Reus, presidente de Art Palma Contemporani, ha puesto en valor el recorrido del sector en la ciudad, recordando que llevan “30 años organizando la Nit del Art” y defendiendo la importancia de atraer un visitante interesado en la cultura: “Está muy bien que sea un turista que se interese por la cultura y por nuestras raíces”.

Por su parte, el pianista David Gómez ha definido la música como “un lenguaje universal que todos entendemos” y ha apostado por la innovación en los formatos culturales: “Tenemos que atrevernos a crear cosas nuevas que emocionen y que sorprendan”. Como ejemplo, ha recordado un concierto en el Parc de la Mar que superó ampliamente la asistencia prevista.

Durante su segunda intervención, Perelló ha abordado también el estado de la futura sede de la Orquesta Sinfónica de Baleares, la denominada “caja de música”, cuyas obras se encontraban al 30% de ejecución. Según ha explicado, el Govern actuó para “salvar la estructura” y reactivar el proyecto, cuya finalización está prevista para la primavera del próximo año.

El objetivo, según ha indicado, es que este espacio sea complementario al resto de equipamientos culturales y que sirva de impulso al sector musical, ya que “debe ser un complemento” y “una puerta abierta al resto de orquestas”.