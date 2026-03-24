Jaime Martínez: «El turismo si no es sostenible no será duradero, el camino es calidad y diversidad»

En un coqueto Teatro Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra de Palma con numeroso público presente, el alcalde, Jaime Martínez, protagonizó la apertura institucional oficial de la jornada Turismo con los pies en la tierra, donde desde las 18.00 horas, expertos, instituciones, empresarios y trabajadores analizaron este martes el papel del turismo y la cultura como ejes transformadores de las Islas Baleares.

Con la presencia del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, del director general de Cultura del Govern, Llorenç Perelló, o el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, entre otras personalidades institucionales y políticas, el primer edil palmesano puso el acento durante su intervención en el hecho de que el turismo, la cultura, sostenibilidad y el producto local no son conceptos aislados ni separados, sino que «todos estos conceptos van de la mano y no se pueden entender los unos y los otros».

Por ello, el número uno del Ayuntamiento de Palma remarcó la apuesta realizada por su gobierno municipal para que esta simbiosis constituya «el eje del modelo turístico, cultural y económico de nuestra ciudad».

Tras recordar que el turismo ha llevado a la prosperidad y la riqueza de Baleares y Mallorca, cuando se ha sobrepasado hoy el ecuador de la tercera década del siglo XXI, la pregunta que Martínez propuso formularse es «qué hay que acometer y plantear para que el turismo siga siendo próspero y a la vez sea capaz de conciliar los objetivos de preservar el entorno natural y cuidar como se merece el patrimonio ambiental, cultural y social», apuntó el primer edil del PP.

«Nadie pone en duda que el camino es el que ya se está trabajando. Tanto el sector público como el del sector privado consiste en defender un modelo turístico que aúna calidad y diversidad, de tal manera que en esta pluralidad de atractivos que un destino vacacional está en condiciones de ofrecer, se hayan representado todos los elementos que un territorio puede ofrecer».

El dirigente del PP subrayó que el turismo es sinónimo de medio ambiente, de paisajes, de encantos naturales, «pero también ha de ser equivalente a una programación cultural de primer nivel internacional, a un inventario de patrimonio arquitectónico e histórico de singular interés, a una apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías que redunden en la competitividad de las empresas, a una restauración de excelente calidad basada en gran medida en las excelencias del producto local y, por supuesto, en el talento de los profesionales».

Martínez reivindicó una planta hotelera y de servicios que está a la altura de las expectativas del que nos visita porque la consecuencia de la aplicación de ese modelo plural y diverso, basado en las alianzas entre todos los sectores y entre las administraciones, «es la rentabilidad».

Pero una rentabilidad que para el alcalde de Palma no se mide únicamente desde lo económico, sino en la sostenibilidad, «porque si el turismo o cualquier otro tipo de negocio no es sostenible, tampoco va a ser duradero».

En Palma, incidió el primer edil, «estamos aplicando con rigor todos estos planteamientos», y en este sentido citó algunos ejemplos, como la incorporación de transporte urbano de vehículos ecológicos y con cero emisiones, la adquisición de la finca de Son Quint para generar un gran pulmón verde del futuro bosque metropolitano, la construcción de nuevos equipamientos e infraestructuras culturales, deportivas y sociales.

En este sentido, incidió en la necesidad de que las futuras generaciones «se beneficien de nuestro trabajo».

«Queremos dejar a nuestros hijos una ciudad que respire sana y saludable y con un inmenso futuro por delante, en la que el turismo siga siendo la piedra angular del edificio, pero adaptándose al contexto de una nueva época en el que los conceptos de rentabilidad y sostenibilidad resultan innegociables, como también lo es la diversidad. Y esa es la hoja de ruta que proporciona guía y sentido a algunas de las principales actuaciones que hemos empezado a materializar».