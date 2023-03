A menos de 80 días de las municipales de mayo, Jaime Martínez (Palma, 1971), candidato del PP a la Alcaldía de Palma tiene claro su objetivo en esos comicios: «Tener una mayoría lo más amplia posible para aplicar nuestro programa de gobierno». Ex conseller balear de Turismo (2013-2015), Martínez es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), especialista en Derecho Urbanístico, y todas las encuestas vaticinan que relevará al alcalde socialista, José Hila, porque tendrá mayoría absoluta (15 de 29 ediles) en coalición con Vox, aunque él deja claro que, en estos momentos, «no pensamos en pactos».

Pregunta.- Las encuestas vaticinan que un pacto PP-Vox les daría mayoría absoluta en mayo en Palma, y por tanto, tendría que pactar para gobernar.

Respuesta.- Lo importante es que el PP va a ser la lista más votada, voy a ser alcalde, y para esa amplia mayoría es para la que estamos trabajando y la que nos tiene que permitir aplicar nuestro programa de gobierno. Yo creo que hablar de pactos o hablar de personas, ahora, no es el momento. Es el momento de explicar nuestro programa de gobierno.

P.- ¿Qué le transmite a los electores para convencerles de que le voten?

R.- Que necesitamos un cambio en Palma. Ocho años de decadencia no se lo merece ningún palmesano. Pasar de ser la mejor ciudad del mundo en 2015 a vivir en la quinta ciudad más sucia, la quinta más insegura, la tercera ciudad con peor movilidad, la primera ciudad en dificultad de acceso a la vivienda, no se lo merece ningún palmesano, y lógicamente para eso, hay que hacer cambios y la alternativa es el PP. La alternativa es la de apostar por una Palma limpia, segura, donde no prohibamos a todo el mundo todo, sino que defendamos al que va en coche, en bici o en autobús. Y que generemos un proyecto ilusionante, sobre todo, para las principales cosas que preocupan a la gente.

P.- Teniendo en cuenta que todas las encuestas, hasta ahora, han vaticinado un cambio de gobierno. ¿Qué cuestiones del programa ideológico de Vox está dispuesto a asumir y cuáles no?

R.- Le voy a ser sincero: sólo he visto que los que estamos haciendo propuestas como alternativa en positivo y con programa de gobierno, es el PP de Palma. Supongo que deben estar esperando a que llegue la campaña electoral de mayo para presentar sus programas de gobierno. Pero nosotros llevamos meses haciéndolo, hablando de cultura, deporte, limpieza, seguridad, movilidad, turismo o fiscalidad. Es decir, nosotros estamos desgranando nuestro proyecto de gobierno. Ya le digo, cuando tenga conocimiento del resto de programas electorales que los demás partidos pongan encima de la mesa, los podré valorar.

P.- ¿Cuál será el primer decreto que tiene pensado firmar una vez que sea alcalde?

R.- El primero, como sabe, tiene que ser el de la estructura del Ayuntamiento. Habrá un cambio en la estructura del Ayuntamiento para que realmente haya gente capacitada que sepa cómo se tienen que resolver los problemas de Palma. Pero independientemente de eso, que es un tema ya formal, dentro de lo que es un nuevo Consistorio, hay una serie de cuestiones que son las principales en las que nos tenemos que centrar: limpieza, seguridad, movilidad, fiscalidad, vivienda. Son cinco temas, igual de importantes todos, y tenemos que poner los mimbres para resolver cada uno de ellos.

P.- Estamos a 78 días del 28 de mayo. ¿Con qué equipo se presentará a las elecciones?

R.- Aquí hay dos cosas diferentes. Una cosa son las listas, donde vamos a cumplir los tiempos que marca el partido, y otra nuestro organigrama interno de gobierno, donde cabe todo el mundo que vea las cosas como nosotros. En esos equipos tenemos que tener el punto de vista de los autónomos, empresarios, trabajadores, funcionarios, de cualquier sector, sea cultural, deportivo o turístico. Yo creo que, de ahí, es de donde salen los programas de gobierno reales, y que se pueden llevar a cabo. Lo que sí le puedo adelantar es que, dentro de esa estructura a nivel de Ayuntamiento, cuando se conformen tanto las gerencias de las diferentes empresas públicas como las direcciones de las áreas municipales, hay que contar y contaremos, con gente preparada. Para gestionar una ciudad como Palma con el presupuesto que tiene, hay que tener gente capacitada.

P.- Aunque no diga nombres, ¿tiene ya la candidatura configurada?

R.- Sí, lógicamente. Llevo dos años trabajando como presidente del PP de Palma, y antes también participé en otras tareas del partido. A tres meses de las elecciones, tengo una idea de lo que debe de ser esa lista electoral y también de esa estructura de gobierno, de gestión, en todas las empresas públicas, y en todos los departamentos. Tengo una idea de lo que debe de ser. Voy a esperar a dar nombres. Mi obligación antes de hacer anuncios, es hablar con las personas implicadas. No he hablado con nadie ni de listas, ni de cargos.

P.- Usted ya se ha posicionado en contra del tranvía, ¿pero podrá paralizar el proyecto?

R.- Es que no hay ni proyecto, es que volvemos a lo mismo. Tenemos un Ayuntamiento y un Govern, que sólo hacen propaganda de proyectos y de inversiones que no tienen ni dotación presupuestaria. La dotación presupuestaria que tiene el tranvía este año son 20 millones, de los 240 millones de euros que dicen que cuesta, sin las máquinas. Estos días hemos visto a una Francina Armengol que ha anunciado otro tranvía hasta Calvià, cuando todavía el proyecto básico del tranvía de Palma no está ni hecho. Y gracias a Dios, porque el proyecto del tranvía de Palma, es un disparate para la ciudad, en movilidad, en sostenibilidad. Es un tranvía para turistas, pero que además tarda el doble de lo que tardan hoy los autobuses. Un tranvía que paralizará y colapsará más las Avenidas y la Plaza de España, que eliminará 4.000 plazas de plazas de aparcamientos, que colapsará también el Coll den Rabassa y el Molinar, y que antes de llegar al aeropuerto, se desvía a un centro comercial. Si eso es defender al pequeño comercio, pues me parece que se están equivocando. Por lo tanto, el tranvía no existe, no existe ni el proyecto. No se puede gobernar haciendo propaganda durante ocho años y no ver fruto de nada.

P.- Hablemos del pequeño comercio. ¿Qué medidas adoptará para revitalizar lo que es el tejido comercial del centro de Palma, que después del cierre de las galerías comerciales de Plaza Mayor, está totalmente desarticulado?

R.- La movilidad es uno de los principales aspectos que necesita el pequeño comercio, el comercio de proximidad. Estamos diciendo que el comercio de proximidad está cerrando. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos creando cada vez más problemas de movilidad, estamos no sólo expulsando al pequeño comercio de aquí, sino a todo el potencial cliente que viene de fuera, que está desplazándose a los grandes centros comerciales del extrarradio. Si tienen problemas de movilidad en el centro, donde no tienen aparcamiento, el carril VAO, la Vía de Cintura y los accesos colapsados, al final, eso es una manera de expulsar al cliente del pequeño comercio. Por otro lado, no puede ser que aquí tengamos un gobierno municipal que lo que haga es atacar al pequeño comercio y defender la venta ambulante. No puede ser que haya venta ilegal de los mismos productos de los comercios y que la Administración se dedique a perseguir y a fiscalizar a los comerciantes. Y no me puedo olvidar de los mercados municipales. El de Camp Redó ya cerró, el de Llevant está a punto, y tenemos otros tres, Santa Catalina, Olivar y Pere Garau, donde están cerrando puestos. Si no defendemos a los mercados, si no facilitamos la llegada a los mercados que son elementos cohesionadores de los barrios, pues perderemos cualquier tipo de idiosincrasia también de la ciudad.

P.- Uno de los temas clave a la hora de perseguir lo que es la venta ambulante ilegal es el tema de la seguridad ciudadana. Usted ha prometido incorporar 300 nuevos agentes a la Policía Local, cómo lo va a hacer.

R.-Planificación, rigor, presupuesto y coordinación entre administraciones. La Escuela Balear de Administraciones Públicas (EBAP), que depende del Govern, no está coordinada con el Ayuntamiento para poder generar esas plazas. Los agentes de Policía Local tardan mucho más que otros funcionarios en poder ejercer sus funciones, porque necesitan unos meses de prácticas y de formación. Por lo tanto, lo primero, es actuar acorde con las necesidades que la propia tramitación de esas plazas necesita y que sea viable. Segundo, las jubilaciones. No puede ser que en los últimos años se hayan jubilado 150 gentes, y sólo se hayan cubierto 50 plazas. Las jubilaciones las tenemos previstas. Es que estamos hablando de que, en los últimos 20 años hemos perdido 300 efectivos de la Policía Local de Palma, cuando la ciudad ha crecido en barrios, y hay 100.000 personas más. Por tanto, lógicamente, estamos en una situación de inseguridad. Eso no se puede revertir de un día para otro, pero habrá que hacer un plan de choque, ofertar las plazas, estar coordinado con la EBAP y poner los recursos necesarios. No será de un día para otro, pero en unos años, si que podemos revertir la situación de la Policía Local.

P.- Hay proyectos que están en marcha como la reforma del Paseo Marítimo ,y hay comerciantes y restauradores de la zona a los que se ha colocado, con dos años de obra por delante, al borde de la quiebra. ¿Va a mantener el proyecto tal y como está, o hará cambios?

R.- Desgraciadamente el proyecto de reforma del Paseo Marítimo depende de Autoridad Portuaria de Baleares (APB), y ahí, lo que tenemos que poner es un cero al alcalde que no ha sabido defender los intereses de la ciudad. Hemos perdido una oportunidad histórica para que haya una inversión de calado. No puede ser que la APB que, en los últimos diez años ha tenido unos beneficios de 300 millones de euros, e invierta sólo 40 en el Paseo Marítimo. Esto es un insulto al palmesano. Allí aparte de esa inversión, tendrían que hacerse unos aparcamientos subterráneos, tres o cuatro bolsas de estacionamientos subterráneos a lo largo de todo el Marítimo. Se tendría que abrir más la ciudad al mar.

P.- ¿Cómo?

R.- Pues no sólo ampliando las aceras, sino generando actividad en lo que es la zona portuaria para que sea más permeable con la ciudad. Es impensable que se haga una reforma del Paseo Marítimo sin resolver los accesos de mercancías, que no se haya aprovechado para solucionar la movilidad de los cruceristas de un sitio de otro, o para generar unas zonas con otro tipo de actividad. Además se ha hecho una mala planificación de las obras que está llevando al cierre de comercios y establecimientos de restauración, y eso que las obras sólo acaban de empezar. El Paseo Marítimo tiene que ser una zona de actividad y de apertura al desarrollo de la ciudad. Está muy bien invertir, pero se tiene que hacer de una manera planificada y con un proyecto de ciudad.