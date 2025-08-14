Denuncian a un edil del PSOE de Calvià por un concierto con niños con canciones sobre «coños y pollas»

Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante un juzgado de Mallorca contra el regidor del PSOE en el Ayuntamiento de Calvià Sebastián Palmer y contra los artistas Baaldo y Domi Shameless por el, a su parecer, «alto contenido sexual» de un espectáculo que se celebró en Peguera.

La asociación acusa al edil y a los artistas de exhibicionismo por un espectáculo organizado por Peguera se mueve y ante la presencia de menores en el que se habrían pronunciado expresiones como «tengo un novio que me come el coño» o «me gustan las pollas».

Un espectáculo con estética queer celebrado en plena vía pública y en horario familiar durante las fiestas populares de Peguera el pasado 27 de julio entre las 20:00 y 21:00 horas en la plaza Torà.

El evento, organizado por la asociación Paguera Se Mueve’ fue grabado en vídeo y difundido en redes, lo que generó polémica social y política. Tanto el Ayuntamiento de Calvià como el grupo municipal de Vox condenaron públicamente el contenido de la actuación.

La denuncia solicita ahora que se investigue la responsabilidad de los implicados y que se adopten medidas para evitar la repetición de hechos similares en espacios públicos.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha calificado de «intolerable» que se utilicen recursos públicos para financiar espectáculos «obscenos».

También ha avanzado que la fundación que preside «llegará hasta el final por la vía judicial para proteger a la infancia frente a cualquier forma de adoctrinamiento o abuso ideológico».

Los socialistas por su parte, han subrayado que el regidor Sebastián Palmer no aparece en ningún documento de la asociación, ni forma parte de su Junta Directiva, ni figura en la solicitud de subvenciones.

«Su única implicación ha sido colaborar en la organización de un evento deportivo de carácter benéfico durante las fiestas, como lo viene haciendo desde hace más de diez años», han afirmado, criticando que se le esté «señalando públicamente de manera reiterada, vulnerando incluso su derecho a la protección de datos al difundir información personal a través de canales oficiales».

El grupo municipal de Vox en Calvià también acusó a la asociación organizadora, que con la colaboración directa del concejal socialista contrató con dinero público subvencionado por el Ayuntamiento a un grupo musical que la formación considera que es «absolutamente inadecuado para un acto familiar».

«Durante la actuación», abundaba Vox, «se escucharon letras con expresiones sexuales obscenas y totalmente fuera de lugar, en presencia de niños y familias que acudían a celebrar una fiesta tradicional», añadía esta formación que denunciaba «este nuevo intento de imponer la ideología de género utilizando las fiestas del pueblo como instrumento político y cultural de adoctrinamiento».

También acusó al PSOE de «utilizar el dinero de todos para introducir sus obsesiones ideológicas». Por ello, Vox anunció que aplicará un “endurecimiento de los criterios de control y supervisión de todas las subvenciones y actividades festivas».

Hay que precisar que el Ayuntamiento no contrató las actuaciones sino que la responsabilidad recaía en la asociación que montaba la fiesta y que recibió una subvención para tal fin como muchas otras del mismo perfil.