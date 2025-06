Juan Antonio Amengual (Palma, 1969) es el alcalde del primer municipio turístico de Baleares y de los primeros de España, Calvià. Conoce muy bien el sector turístico, no obstante ha sido director de hotel y consultor turístico. Es, además, diplomado en Turismo y Máster en Administración de Empresas.

En 2023 entró en política de la mano del PP y gobierna mediante un pacto con Vox que, según comenta, está funcionando de forma correcta. Amengual afirma que en absoluto se ve condicionado por Vox y que puede aplicar sin problemas el programa del PP. «Juntos estamos consiguiendo muchas cosas y una de las más importantes ha sido acabar con la estacionalidad».

De la situación turística de Calvià, destaca también las buenas perspectivas de este verano, el principio del fin del turismo de excesos y el aumento ostensible de la calidad frente a la cantidad. También comenta en esta entrevista las grandes inversiones y entre ellas, el Paseo Marítimo de Magaluf y el Bulevar de Peguera.

PREGUNTA.-¿Cómo ha empezado la temporada turística en Calvià y qué perspectivas hay?

RESPUESTA.-Las perspectivas son las que nos trasladaron en las ferias y son muy buenas. Incluso la tendencia es a un incremento de precio, de un 5%, y la realidad que ese aumento de precio se ha dado. El aumento en reservas ha menguado un poco en cuanto a la previsión de los propios hoteleros. En cualquier caso está siendo una temporada muy positiva a nivel del comercio local.

P.- ¿Es buena incluso para el comercio?

R.-Hay ciertas quejas de que no ha sido un mayo como el de otros años, pero pero en cualquier caso lo que tenemos es una temporada que ha empezado mucho antes que en otros años, con un aumento de hasta un 20% de la capacidad hotelera durante los 12 meses del año en referencia al año anterior y las expectativas en el corto plazo son muy buenas. Siempre estamos apostando por esto de pasar de cantidad a calidad y eso se está dando y estamos poniendo todos los ingredientes para que la temporada se alargue con eventos diversos.

P.- ¿Hay colapso en temporada alta? ¿Sobran turistas?

R.-Nuestra posición es muy realista porque vivimos aquí y la realidad es que en las diferentes zonas de Calvià no hay colapso. Estamos hablando de un perímetro de 54 kilómetros, de 19 núcleos urbanos, de siete zonas costeras que empiezan en Cas Català-Illetes y acaban en Peguera. Son 15 playas catalogadas con una Q de calidad. Puede haber casos concretos de colapso puntual, por ejemplo Cala Comtesa e Illetes. Aquí puede haber saturación los fines de semana cuando coinciden residentes, turistas y todo el mundo que quiere ir a esa playa. Pero en el resto de las playas, que son extraordinarias y con todos los certificados de calidad, no hay ninguna sensación de saturación o de masificación.

P.-Y a nivel a nivel general de Baleares, ¿qué opina de las medidas de contención que plantea el Govern balear de Marga Prohens como la subida de la ecotasa?

R.-La ecotasa no se ha subido. Hay una propuesta de subida de la ecotasa y yo entiendo que esa subida, siempre que el dinero se destine a lo que toca, me parece bien. De hecho, somos defensores de la actual ecotasa porque somos ahora mismo partícipes y tenemos muchísimos proyectos en cartera que se van a desarrollar con dinero proveniente del ITS.

P.-¿Y es partidario de emprender alguna medida de contención del turismo?

R.-Si se tuviera que hacer alguna medida de contención, yo empezaría por el propio aeropuerto. En ningún caso haría otra medida de contención, porque al final el aeropuerto es el que marca el flujo de turistas y ahí es donde tenemos

el margen de maniobra. Pero creo que lo que hay que hacer es distribuir mucho y muy bien las cargas de trabajo. Tenemos unas infraestructuras que en muchos casos han quedado obsoletas. En los últimos 20 años la población en Baleares ha aumentado muchísimo. Nos encontramos con los ocho años de inacción del Pacte de Progrés en los que se disparó la oferta ilegal, también la legal, que aumentó forma considerable. Se generó así este escenario de caos y esta saturación que se percibe por parte de los ciudadanos. Todo esto está muy relacionado con la carencia de viviendas y la dificultad para conseguir una a un precio asequible.

Fin al turismo de excesos en Calvià

P.-Volviendo a Calvià, últimamente ya casi no se habla de balconing y turismo de excesos. ¿Cómo se ha conseguido esto?

R.-Para empezar, a través de la propia ley del Govern balear que persigue pasar del turismo de excesos a un turismo responsable. La ley nos ha permitido poder dotar económicamente tanto de recursos a la Policía como trabajar en temas de concienciación. Pero también es verdad que es un trabajo que viene de atrás, incluso de la legislatura anterior, en que la tipología de clientes y todas las reformas que se han ido haciendo en establecimientos ha redundado en un cambio de público, en ir hacia un ocio diurno más que nocturno. Estamos hablando de que el último caso de balconing reconocido en Calvià data del año 2022. Mañana mismo [por el pasado martes] nos reunimos con el cónsul británico que viene a vernos para trabajar en estas campañas de concienciación, tanto en el origen como aquí, en el destino. Sector hotelero, comercial, oferta complementaria, Policía Local, Guardia Civil… todos los estamentos que estamos relacionados con el turismo trabajamos para concienciar a los turistas y crear un marco razonable de convivencia.

P.-¿Y los conflictos relacionados con el turismo de excesos?

R.-Ahora mismo estamos hablando de que las incidencias policiales han bajado, el número de denuncias ha bajado y hay un orden y una paz que no había hace unos años. O sea, estamos ante un escenario que nos dice que están las cosas muchísimo mejor.

P.-Recientemente se celebró en Calvià un foro organizado por la Fundación Impulsa en el que se habló de caminar hacia un turismo sostenible. ¿Hay medidas en este sentido?

R.-Nosotros hemos formado parte de la Mesa de Turismo Sostenible que ha impulsado el Govern y como el doctor Riera [Antoni Riera, director de la Fundación Impulsa] decía al final del foro estamos hablando de muchísimas variables que al final confluyen. Hay que trabajar en muchos ámbitos para que esa sostenibilidad se convierta en algo real y razonable. Yo creo que cuando se habla de sostenibilidad hay que hablar también de la sostenibilidad social, económica y medioambiental. Y en los tres ámbitos el Ayuntamiento de Calvià está trabajando.

P.-¿Qué puede contarnos en relación a la sostenibilidad medioambiental?

R.-Puedo mencionar en primer lugar la preservación que estamos haciendo de la posidonia; de la preservación que hacemos de las playas; de que hemos alejado las boyas hasta 200 metros para proteger el litoral. Está también el retranqueo de las hamacas y muchas medidas más.

P.-¿Y la sostenibilidad social?

R.-En cuanto a la social, estamos trabajando en la ampliación de la temporada para que la personas que trabajan y que viven del turismo puedan tener una posibilidad de cotizar el máximo de meses al año y con eso dignificar su vida y su trabajo.

P.-¿Y en cuanto a la economía?

R.-Estamos ayudando a toda la oferta complementaria hotelera y trabajamos para que nuestras infraestructuras se pongan acorde con las necesidades. Ponemos todos los medios para crear un entorno amigable con la finalidad de que cualquier iniciativa privada o público-privada tenga recorrido en el municipio de Calvià.

El Paseo de Magaluf y el Bulevar de Peguera

P.-En cuanto a inversiones, creo que están en marcha las reformas del Paseo Marítimo de Magaluf y el Bulevar de Peguera.

R.-En el Paseo Marítimo de Magaluf se ha concluido ya una primera fase que la inauguraremos el 22 de junio y desde aquí quiero invitar a todo el mundo a que participe de este día. Se han invertido 5,7 millones. Estos son unos fondos Next Generation que han obligado a cumplir toda una serie de ejes

medioambientales y de renaturalización de la playa. Es muy importante ese concepto porque nos ha obligado a adoptar toda una serie de medidas. Hay cambio del alumbrado, cambio de la recogida de agua, el riego de espacios dunares, el alineamiento… Hemos roto el alineamiento de las palmeras para crear unos pequeños oasis… La segunda fase, que son 3 millones y pico procedentes del ITS, se ejecutará durante el próximo invierno. Con eso podemos decir que en junio del año 26, el paseo que ahora mismo se llama Gabriel Escarrer Juliá, estará terminado. Pasamos así de una zona de turismo maduro a turismo emergente, en el que hay muchísimas empresas que han hecho una gran apuesta. Nosotros lo que hemos hecho es acompañarles con las infraestructuras.

P.-¿Y el Bulevar de Peguera?

R.-El Bulevar de Peguera es un proyecto que ahora mismo tiene unos cuatro millones de euros para una primera fase que empezará en el mes de noviembre. Este proyecto tendrá un mayor desarrollo, hay que hacer las obras en periodos de invierno. Lo ejecutaremos a lo largo de cuatro inviernos.

P.-En Calvià ha aumentado mucho la población y hay muchos jóvenes que trabajan y viven en el municipio. ¿Hay viviendas suficientes?

R.-No hay vivienda suficiente y ese es uno de los grandes retos que tenemos, el de apoyar todas las medidas que el Govern está impulsando. Ya hemos cedido un espacio al Ibavi y tenemos previsto ceder hasta tres o cuatro solares más para el desarrollo de vivienda pública mediante el programa Construir para para Alquilar. Por otro lado, a través de la Ley de Emergencia Habitacional hay ya varios proyectos presentados para desarrollar vivienda de precio limitado y

ahora, con la nueva normativa, se está trabajando para que en todo el suelo urbanizable que tenemos puedan desarrollarse más proyectos. Construir viviendas es un proceso lento pero ya se han puesto las bases para conseguirlo.

P.-¿Cómo se ha producido este gran déficit de vivienda?

R.-Lo que ha generado el gran problema es la gran cantidad de vivienda vacacional que ha emergido y que ha roto el mercado. Están además todos los apartamentos que se alquilan de forma irregular. Ahora se va a atacar a las viviendas vacacionales ilegales con un proceso sancionador muy potente. Son viviendas que se han quitado al mercado habitual de alquiler.

P.-¿Ha conseguido dinero de la ecotasa para financiar todos los proyectos que que han presentado con cargo a este impuesto?

R.-No. En absoluto. Pedimos por valor de casi 35 millones y nos han dado seis. No tenemos queja, en cualquier caso, porque nos han dado para los proyectos prioritarios y entendemos que las necesidades son muy amplias a nivel de Baleares. Lo más importante es que el dinero de la ecotasa se dedique a lo que toca. Calvià está siendo solidaria, aporta mucho más de lo que recibe. No obstante somos el municipio turístico más grande de las Baleares y uno de los primeros de España. Hay una solidaridad de Calvià hacia el resto de la isla. Pero bueno, esperamos que toda la lista de proyectos que tenemos sobre la mesa se vayan realizando, sobre todo los prioritarios, que son el Bulevar de Paguera, la finca de Galatzó y el proyecto de Torrenova.

El pacto del PP con Vox en Calvià

P.-Usted gobierna con un pacto con Vox. En el Parlament ha habido muchos problemas y en Calvià, alguno. ¿Está funcionando el pacto?

R.-Sí. Yo creo que el marco de convivencia es correcto. Por supuesto que somos dos partidos distintos y los dos tenemos nuestra ideología y nuestra forma de pensar y de trabajar. Entendemos que somos diferentes pero tenemos un objetivo común que es este equipo de gobierno y un proyecto, que es

Calvià y estamos trabajando de forma incansable. Obviamos los problemas y

vamos a lo que nos une. Y es verdad que podemos haber tenido alguna situación que yo la enmarcaría dentro más de la anécdota que de una rivalidad o de un problema interno.

P.-¿Y puede aplicar su programa, el del PP, o se ve muy condicionado por el pacto con Vox?

R.-No, no me veo condicionado en absoluto. La gestión diaria del Ayuntamiento es muchísima y aplicar todos los criterios ideológicos y

de programa se va haciendo en la medida que podemos. En cualquier caso, lo principal era trabajar para esa desestacionalización que estamos logrando. Hemos hecho muchas cosas para que así sea.

P.-El IMAS (Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales) planteó crear un centro de menas en el pueblo de Calvià pero finalmente no lo ha hecho.

R.- En efecto. En Calvià Vila el IMAS propuso abrir un centro de menores. Los vecinos denunciaron este proyecto y nosotros actuamos en consecuencia, protegiendo los intereses de los vecinos, que se pronunciaron mayoritariamente en contra. Al final el Consell consideró que no era el lugar apropiado. No habrá ningún centro de menas en Calvià Vila.

P.-¿Qué puede contarnos del recinto arqueológico del Puig de Sa Morisca?

R.-Es un lugar extraordinario que tiene un desarrollo y un potencial inmenso. Estamos abriendo el el museo a los escolares y en un futuro a todos nuestros visitantes. Y es un proyecto en el que se junta espacio arqueológico, unas instalaciones de museo de primer nivel y todo un equipo de trabajo, que es lo más importante. Es un equipo de investigadores, y gestores de este espacio que está haciendo un trabajo enorme. Yo creo que el Puig de la Morisca dentro de muy poco tiempo, nos dará una gran sorpresa. Será un espacio de obligada visita para todos los colegios de Mallorca. Es un recinto arqueológico de enorme importancia.