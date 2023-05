Juan Antonio Amengual es el candidato del PP a la alcaldía de Calvià, un municipio turístico de primer orden e histórico bastión de la izquierda en Mallorca. En esta entrevista con OKDIARIO, este empresario especializado en el sector turístico, que nunca ha estado en política, desgrana las líneas maestras de su programa de gobierno con el que pretende despojar de la vara de mando al socialista Alfonso Rodríguez.

Pregunta.- ¿A qué se dedica?

Respuesta.- Llevo 28 años trabajando en el sector turístico. La mitad como director de hotel y los últimos 14 años como consultor turístico. Soy autónomo y tengo mi propia empresa.

P.- ¿Por qué se presenta a la alcaldía?

R.- Por responsabilidad social. Estoy convencido de que puedo contribuir a mejorar nuestro municipio desde mi experiencia profesional y como gestor de equipos. Calvià ha dejado de ser el referente que fue años atrás y ya hay otros destinos turísticos, incluso en nuestra propia isla, que con menos recursos nos están adelantando por la derecha. No podemos quedarnos atrás. Yo no he estado nunca en política, pero se me presentó la oportunidad de liderar este proyecto y desde el momento en que acepté el reto, no he parado de trabajar día a día para devolver a Calvià la posición que nunca debió de haber perdido. Hemos sido capaces de conformar un equipo potente, en muy poco tiempo, compuesto por profesionales de diferentes sectores que quieren aportar, sumar y trabajar en beneficio de Calvià y todos sus residentes.

P.- Díganos tres motivos por los que deberían votarle.

R.- Porque tenemos equipo, tenemos proyecto y tenemos muchas ganas de trabajar. En nuestra página web ppcalvia.com presentamos un programa de gobierno que lo demuestra claramente.

P.- ¿Con quién pactaría y con quién no pactaría nunca?

R.- Nosotros tenemos un proyecto para Calvià que queremos llevar a cabo. Tenemos muy claro que el Partido Popular es la única alternativa actual para poder cambiar la desesperante situación que los ciudadanos estamos viviendo y, evidentemente, nos gustaría hacerlo con la mayoría suficiente para gobernar en solitario.

P.- ¿En qué situación económica se encuentra su municipio?

R.- Sería de gran ayuda tener esa información. La Sindicatura de Cuentas se ha llevado una mala sorpresa y ha reprendido de forma rotunda al actual equipo de gobierno socialista. La Ley de Transparencia debe cumplirse de manera estricta. La economía del Ayuntamiento sale de los bolsillos de los ciudadanos, por tanto, es de recibo que los ciudadanos conozcamos cuál es la realidad. Tenemos muy claro que si entramos a gobernar pondremos en marcha una auditoría externa para poder saber exactamente cuál es la verdadera situación económica de nuestro consistorio.

P.- ¿Cuáles serán los pilares de su política municipal?

R.- Más seguridad, más limpieza, menos impuestos, menos burocracia, facilitar el acceso a la vivienda y ejecutar el Plan Calvià 365, un plan municipal de desestacionalización turística.

P.- ¿Cuáles son las principales preocupaciones de sus vecinos?

R.- La seguridad, la limpieza, el acceso a la vivienda, la presión fiscal, la burocracia administrativa y la estabilidad laboral y la de sus negocios.

P.- ¿Qué inversiones propone? ¿Se plantea alguna reforma fiscal sobre los impuestos municipales?

R.- Tenemos un gran proyecto llamado Calvià 365 con la creación de Calvià, ciudad deportiva 365, que incluye una piscina olímpica de 50 metros en unas macroinstalaciones que van a ser un reclamo para turistas durante todo el año y una mejora muy significativa de las instalaciones para nuestros residentes. A esto le vamos a unir el impulso de Calvià como municipio cultural del Mediterráneo, con una red de eventos con artistas que abarquen las distintas ramas culturales, convirtiéndonos en referencia cultural a nivel internacional. Estas acciones nos van a permitir alargar la temporada durante los meses de invierno, al mismo tiempo que vamos a ofrecer a nuestros residentes unas instalaciones deportivas de primer nivel y el acceso a eventos culturales de primer orden.

P.- ¿Por qué no se ha solucionado el problema del acceso a la vivienda?

R.- Porque la gestión no ha sido la adecuada. Se habla mucho y se trabaja poco. Si a unas leyes que protegen al okupa frente al propietario le sumamos una gestión equivocada y lenta de las administraciones, el resultado es el que tenemos. Nuestra política de vivienda está dirigida a impulsar la construcción de vivienda asequible y la reconversión de edificios no destinados actualmente a vivienda en colaboración con la iniciativa privada. Además, estamos muy comprometidos con agilizar todos los trámites administrativos.

P.- ¿Cómo valora la gestión del actual equipo de gobierno de su municipio?

R.- Utilizan mucha venta, propaganda y publicidad para acabar con la poca gestión y lo peor de todo es que además es ineficaz. El alcalde socialista no puede vender una y otra vez algo que en ocho años no ha sido capaz de ejecutar, como ha ocurrido con la remodelación del paseo del Bulevar de Peguera. La pandemia no ha durado ocho años y eso es lo que nos intentan hacer creer. Diría que su gestión es muy mejorable. Que los vecinos pidan a gritos más seguridad, más limpieza, menos impuestos, menos burocracia…. es un indicador claro de que la gestión es mala. Calvià se merece mucho más respeto y una gestión eficaz y coherente.