Julio Bastida: «Hay que reflexionar sobre cómo evitar morir de éxito desde un debate sereno y constructivo»

El director de OKBALEARES, Julio Bastida, fue el encargado de inaugurar la jornada Turismo con los pies en la tierra en un evento celebrado en el Teatro Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra de Palma, agradeciendo al numeroso público presente su asistencia a este evento y al amplio elenco de autoridades presentes.

Bastida apuntó que gracias a este foro, que se retransmitió en la tarde de este martes por streaming a nivel nacional y que generó numerosas crónicas, en Baleares «tenemos la oportunidad de recordar al mundo que Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera también son cultura, patrimonio, gastronomía, moda, artesanía, productos locales, kilómetro cero, de máxima calidad, tradición y deporte».

Tras recordar que el turismo es «nuestra proverbial gallinita de los huevos de oro y que el sol y la playa son muy importantes, también debemos valorar todo lo que es nuestro patrimonio, nuestra gastronomía, a nuestros artesanos locales, la tradición, la cultura y el deporte».

El máximo responsable de la delegación balear de OKDIARIO instó a los presentes a «reflexionar sobre cómo evitar morir de éxito desde un debate sereno y constructivo».

Antes de dar paso a las mesas de debate, Julio Bastida aprovechó la ocasión para agradecer a todos los lectores de OKBALEARES su fidelidad y reveló que este pasado mes de febrero «nos hemos consolidado como el tercer medio de comunicación más influyente en Baleares».

«Hemos pasado de la undécima posición a la tercera, alcanzando ya los 800.000 usuarios únicos. Hemos superado en audiencia a muchos diarios históricos de nuestras islas y seguimos comprometidos en ofrecer un producto de calidad profesional, libre e independiente. Y a veces incómodo».

Por último, Bastida recordó las palabras del director nacional de OKDIARIO, Eduardo Inda: «Somos el periódico de los inconformistas, aquel que cuenta lo que otros no se atreven a contar».