Julio Bastida: «Hay que reflexionar sobre cómo evitar morir de éxito desde un debate sereno y constructivo»
"Debemos valorar todo lo que es nuestro patrimonio, gastronomía, artesanos locales, cultura y el deporte", afirma
El director de OKBALEARES agradece la fidelidad de los lectores: "Somos el tercer medio más influyente en Baleares"
El director de OKBALEARES, Julio Bastida, fue el encargado de inaugurar la jornada Turismo con los pies en la tierra en un evento celebrado en el Teatro Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra de Palma, agradeciendo al numeroso público presente su asistencia a este evento y al amplio elenco de autoridades presentes.
Bastida apuntó que gracias a este foro, que se retransmitió en la tarde de este martes por streaming a nivel nacional y que generó numerosas crónicas, en Baleares «tenemos la oportunidad de recordar al mundo que Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera también son cultura, patrimonio, gastronomía, moda, artesanía, productos locales, kilómetro cero, de máxima calidad, tradición y deporte».
Tras recordar que el turismo es «nuestra proverbial gallinita de los huevos de oro y que el sol y la playa son muy importantes, también debemos valorar todo lo que es nuestro patrimonio, nuestra gastronomía, a nuestros artesanos locales, la tradición, la cultura y el deporte».
El máximo responsable de la delegación balear de OKDIARIO instó a los presentes a «reflexionar sobre cómo evitar morir de éxito desde un debate sereno y constructivo».
Antes de dar paso a las mesas de debate, Julio Bastida aprovechó la ocasión para agradecer a todos los lectores de OKBALEARES su fidelidad y reveló que este pasado mes de febrero «nos hemos consolidado como el tercer medio de comunicación más influyente en Baleares».
«Hemos pasado de la undécima posición a la tercera, alcanzando ya los 800.000 usuarios únicos. Hemos superado en audiencia a muchos diarios históricos de nuestras islas y seguimos comprometidos en ofrecer un producto de calidad profesional, libre e independiente. Y a veces incómodo».
Por último, Bastida recordó las palabras del director nacional de OKDIARIO, Eduardo Inda: «Somos el periódico de los inconformistas, aquel que cuenta lo que otros no se atreven a contar».