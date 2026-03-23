‘Turismo con los pies en la tierra’: cultura, sostenibilidad y producto local a debate en Palma

Palma se prepara para convertirse este martes 24 de marzo en el epicentro del turismo y la cultura de Baleares. El Teatro Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra acogerá la jornada organizada por OKBALEARES, un espacio único donde expertos, instituciones, empresarios y trabajadores analizarán cómo el turismo, la sostenibilidad, el producto local y la cultura pueden transformar la comunidad autónoma.

Aunque las Islas Baleares son mundialmente conocidas por su sol, sus playas y su clima agradable, este evento es la oportunidad perfecta para recordar que Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera también son cultura, patrimonio, gastronomía, moda, artesanía y deporte, con productos locales de kilómetro cero de máxima calidad y una tradición que merece reconocimiento.

El sector lo tiene muy claro: sol y playa son fundamentales, pero también lo son nuestros artesanos, nuestra gastronomía, nuestro patrimonio y nuestra cultura, así como reflexionar sobre cómo crecer sin perder identidad ni calidad. Temas como el intrusismo, los alquileres vacacionales ilegales y cómo evitar morir de éxito formarán parte de un debate sereno y constructivo que promete aportar soluciones e ideas frescas para el turismo del futuro.

Entre los participantes confirmados destacan el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el director general de Cultura del Govern, Llorenç Perelló; y el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard.

El evento se podrá seguir vía streaming y todos los que quieran acudir de forma presencial al Teatro Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra y acompañarnos pueden registrarse a través de este enlace.

PROGRAMA

18:00 h

Registro y acceso de asistentes.

Proyección del vídeo de la I Edición de la Moda Mallorca Artesana; spots promocionales y vídeos de sectores que aportan y participan en turismo sostenible, cultura, patrimonio y artesanía.

18:30 h

Inauguración a cargo de D. Julio Bastida, director de OKBALEARES.

18:40 h

Apertura institucional a cargo de D. Jaime Martínez, alcalde de Palma.

18:45 h

Entrevista a D. Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, por D. Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO.

19:05 h. Mesa redonda: Turismo con alma: producto local y las personas que sostienen el sector. Modera: D. Tomàs Ibarz, jefe de Política en OKBALEARES.

Intervienen:

D.ª Elena Soler, responsable de Reputación, Sostenibilidad y Estudios de Mercado de Atrevia.

responsable de Reputación, Sostenibilidad y Estudios de Mercado de Atrevia. D. Tomeu Llobera , diplomado en turismo y presidente de la Asociación de Empresarios de Trabajo Temporal de Baleares.

, diplomado en turismo y presidente de la Asociación de Empresarios de Trabajo Temporal de Baleares. D. Daniel Marí , gerente de Promoción Turística del Consell de Ibiza.

D. Guillem Ginard, conseller de Turismo del Consell de Mallorca.

conseller de Turismo del Consell de Mallorca. D. Alfredo Herráez, director de Eroski Baleares.

20:00 h. Mesa redonda: Palma, eje transformador de una ciudad. Modera: D. Fernando Merino, periodista, prestigioso crítico cultural y columnista de OKBALEARES.

Intervienen:

D. Llorenç Perelló , director general de Cultura del Govern de las Islas Baleares.

, director general de Cultura del Govern de las Islas Baleares. D.ª Antònia Maria Perelló , directora de la Fundació Miró.

, directora de la Fundació Miró. D. Fran Reu s, fundador de la Galería Fran Reus y presidente de la asociación de galeristas Art Palma Contemporani.

D. David Gómez, pianista internacional.

20:45 h Degustación de productos locales.

Esta jornada promete ser mucho más que un evento de conferencias: es una invitación a descubrir y valorar todo lo que hace únicas a las Islas Baleares, desde su patrimonio y cultura hasta sus productos locales y tradiciones. Un espacio donde debatir, aprender y disfrutar en primera persona de un turismo más humano, sostenible y conectado con la identidad local.