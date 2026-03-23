‘Turismo con los pies en la tierra’: cultura, sostenibilidad y producto local a debate en Palma
Será este 24 de marzo a partir de las 18:00 horas y contará con la presencia de Llorenç Galmés y Jaime Martínez
Palma se prepara para convertirse este martes 24 de marzo en el epicentro del turismo y la cultura de Baleares. El Teatro Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra acogerá la jornada organizada por OKBALEARES, un espacio único donde expertos, instituciones, empresarios y trabajadores analizarán cómo el turismo, la sostenibilidad, el producto local y la cultura pueden transformar la comunidad autónoma.
Aunque las Islas Baleares son mundialmente conocidas por su sol, sus playas y su clima agradable, este evento es la oportunidad perfecta para recordar que Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera también son cultura, patrimonio, gastronomía, moda, artesanía y deporte, con productos locales de kilómetro cero de máxima calidad y una tradición que merece reconocimiento.
El sector lo tiene muy claro: sol y playa son fundamentales, pero también lo son nuestros artesanos, nuestra gastronomía, nuestro patrimonio y nuestra cultura, así como reflexionar sobre cómo crecer sin perder identidad ni calidad. Temas como el intrusismo, los alquileres vacacionales ilegales y cómo evitar morir de éxito formarán parte de un debate sereno y constructivo que promete aportar soluciones e ideas frescas para el turismo del futuro.
Entre los participantes confirmados destacan el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el director general de Cultura del Govern, Llorenç Perelló; y el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard.
El evento se podrá seguir vía streaming y todos los que quieran acudir de forma presencial al Teatro Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra y acompañarnos pueden registrarse a través de este enlace.
PROGRAMA
18:00 h
- Registro y acceso de asistentes.
- Proyección del vídeo de la I Edición de la Moda Mallorca Artesana; spots promocionales y vídeos de sectores que aportan y participan en turismo sostenible, cultura, patrimonio y artesanía.
18:30 h
- Inauguración a cargo de D. Julio Bastida, director de OKBALEARES.
18:40 h
- Apertura institucional a cargo de D. Jaime Martínez, alcalde de Palma.
18:45 h
- Entrevista a D. Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, por D. Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO.
19:05 h. Mesa redonda: Turismo con alma: producto local y las personas que sostienen el sector. Modera: D. Tomàs Ibarz, jefe de Política en OKBALEARES.
Intervienen:
- D.ª Elena Soler, responsable de Reputación, Sostenibilidad y Estudios de Mercado de Atrevia.
- D. Tomeu Llobera, diplomado en turismo y presidente de la Asociación de Empresarios de Trabajo Temporal de Baleares.
- D. Daniel Marí, gerente de Promoción Turística del Consell de Ibiza.
- D. Guillem Ginard, conseller de Turismo del Consell de Mallorca.
- D. Alfredo Herráez, director de Eroski Baleares.
20:00 h. Mesa redonda: Palma, eje transformador de una ciudad. Modera: D. Fernando Merino, periodista, prestigioso crítico cultural y columnista de OKBALEARES.
Intervienen:
- D. Llorenç Perelló, director general de Cultura del Govern de las Islas Baleares.
- D.ª Antònia Maria Perelló, directora de la Fundació Miró.
- D. Fran Reus, fundador de la Galería Fran Reus y presidente de la asociación de galeristas Art Palma Contemporani.
- D. David Gómez, pianista internacional.
20:45 h Degustación de productos locales.
Esta jornada promete ser mucho más que un evento de conferencias: es una invitación a descubrir y valorar todo lo que hace únicas a las Islas Baleares, desde su patrimonio y cultura hasta sus productos locales y tradiciones. Un espacio donde debatir, aprender y disfrutar en primera persona de un turismo más humano, sostenible y conectado con la identidad local.