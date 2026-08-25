El PSOE de Melilla vota en contra de una moción a favor de la españolidad de Ceuta

El PSOE de Melilla ha rechazado una moción de apoyo y solidaridad con Ceuta presentada en la Comisión de Presidencia de la Ciudad Autónoma. El texto defiende de forma unánime la soberanía española de Ceuta y Melilla. A pesar del voto en contra del PSOE, ha salido adelante con el respaldo del 88% de los diputados representados en la comisión.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha presentado el manifiesto en el que ha querido mostrar en la Asamblea su apoyo y solidaridad al presidente Juan Jesús Vivas y al pueblo ceutí que en la tarde de este martes se ha manifestado en la ciudad. Juan José Imbroda ha recalcado la «falta de respuesta contundente» que tenía que haber llegado en su momento a Ceuta y rechaza la falta de apoyo del PSOE de Melilla.

El Partido Popular en la Asamblea ha defendido la propuesta de moción con el objetivo de reivindicar la españolidad de ambas ciudades autónomas y exigir al Gobierno de España que adopte medidas por la crisis que vive Ceuta tras la invasión. El documento subraya que Ceuta y Melilla son «partes inseparables de la nación española y que su soberanía no se cuestiona y no se negocia, sino que se defiende», rechazando de este modo las «deleznables» declaraciones del ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi.

Imbroda también ha rechazado la falta de apoyo del PSOE, que ha sido el único partido que ha rechazado la propuesta. El PSOE, con tres diputados, fue el único partido que se opuso, mientras que el resto de la corporación votó a favor. Una vez aprobado, deberá ratificarse en el Pleno, donde será sometido a una nueva votación.

«Hay que estar primero con España»

El líder del partido en Melilla ha reprochado a la formación su «falta de miras» y les ha recriminado que «deben estar a la altura» de España. «Hay que estar primero con España, con la Constitución, con la soberanía, con la libertad y con los melillenses, y no a ambages o tejemanejes de partido político para defender no sé qué cuestión o salvar la cara a no sé quién», ha dicho.

Por su parte, el portavoz socialista en la Asamblea de Melilla, Riduan Moh, ha justificado el voto en contra acusando al presidente Juan Jesús Imbroda de querer «politizar» la situación. Moh ha criticado que los populares acudieran con la única intención de que el resto de grupos «asumieran su discurso contra el Gobierno de España».

Imbroda critica al Gobierno por llegar «muy tarde»

Imbroda también ha acusado al Gobierno de llegar «muy tarde» con la decisión de convocar el Consejo de Seguridad Nacional y constituir un mando único. «Se ha perdido una enormidad de tiempo porque creo que no han sido conscientes realmente del problema que se había causado en Ceuta el día 30 de julio, no han sido conscientes», ha afirmado.

El presidente de Melilla ha insistido en devolver a Marruecos a los inmigrantes mayores y menores con las «debidas garantías». «Es una inmigración ilegal, totalmente, y eso habría que hacerlo ya», ha urgido.