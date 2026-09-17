Sánchez se grabó un vídeo desde donde Negrín se fue al exilio en plena crisis por la invasión de Ceuta

En plena crisis por la invasión de Ceuta, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, viajó a Elche y Novelda el pasado día 10 de este mes de septiembre para visitar una fábrica de cohetes espaciales y otra de especias, bajo unas excepcionales medidas de seguridad para evitar que recibiera y escuchara abucheos. Esos fueron sus actos incluidos en la agenda pública. Pero, además, su agenda incluyó otros. Uno de ellos fue la visita al centro memorialista de El Fondó, en Monóvar, próximo a los terrenos que ocupaba el aeródromo de donde partieron hacia el exilio su admirado Juan Negrín, último presidente del gobierno de la II República; la Pasionaria o Rafael Alberti, entre otros. El vídeo se difundió sin mucho ruido, pero en la comarca del Medio Vinalopó sí ha generado críticas, porque mientras Sánchez visitaba una fábrica de cohetes espaciales, comía con alcaldes socialistas de la comarca del Medio Vinalopó y visitaba un centro de memoria histórica en Mónovar, la crisis que se vivía en Ceuta mantenía en vilo a España entera.

Se da la circunstancia de que ese 10 de septiembre, tal como publicó OKDIARIO, y mientras Sánchez dedicaba la jornada a esa visita pública y privada y se grababa un vídeo visitando el centro memorialista de Monóvar, en el Fondó, se conoció que el gobierno ponía wifi gratis a los inmigrantes de Ceuta mediante un contrato de emergencia con Telefónica o que los invasores habían incendiado cinco coches y varios contenedores frente a un colegio.

Los terrenos del aeródromo de El Fondó se encuentran en Monóvar. Esta última, una localidad situada a unos 15 kilómetros de Elda, la capital de la comarca del Medio Vinalopó, en Alicante y sede, por ejemplo, del club de fútbol que acaba de adquirir Leo Messi.

El aeródromo del Fondó forma parte de la historia de España porque desde allí, entre el 6 y el 7 de marzo de 1939, se marcharon al exilio el último presidente del Gobierno de la II República española, Juan Negrín, y una parte de la cúpula de ese mismo ejecutivo, además de La Pasionaria, de cuya precipitada salida aún se conserva el pino ante el que esperó sentada el avión; o el poeta Rafael Alberti. Estos hechos se produjeron poco más de tres semanas antes de que, desde Burgos, Franco firmase el último parte de guerra, el 1 de abril de ese año.

En su entorno, se levanta ahora un centro de memoria histórica y en su ubicación un campo. Sánchez documentó esa visita en un vídeo donde se le ve en el refugio antiaéreo y en el centro de memoria. Sánchez ha reivindicado en distintos momentos la figura de Juan Negrín, hasta el punto de ponerlo como ejemplo de liderazgo en los momentos más trágicos de la historia de España, y ha llegado a decir de él que tuvo que exiliarse porque temía por su vida.