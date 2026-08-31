Vox apela al artículo 102 de la Constitución para juzgar a Sánchez por traición pero necesita los votos del PP

Vox elevará al Congreso de los Diputados su ofensiva contra Pedro Sánchez por la crisis de Ceuta y reclamará activar el artículo 102 de la Constitución Española (CE) para que el presidente del Gobierno pueda ser juzgado por un presunto delito de traición. La iniciativa, sin embargo, depende del respaldo del Partido Popular (PP), cuyos votos son necesarios para reunir los apoyos parlamentarios exigidos para poner en marcha este procedimiento.

«Creemos que esto se puede hacer, creemos que se debe hacer ya y esperamos que el PP también lo entienda así», ha afirmado Santiago Abascal este lunes, situando directamente sobre la formación de Alberto Núñez Feijóo la presión para apoyar la iniciativa.

Vox necesita 88 diputados para presentar la moción

El líder de Vox considera que la actuación del Gobierno durante la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta «sólo puede ser interpretada bajo el prisma de la traición». Por ello, su partido pedirá al Congreso que active el mecanismo previsto en el artículo 102 de la Constitución para exigir responsabilidades al presidente. Pero para eso Vox requiere al menos 88 diputados para solicitarlo, y posteriormente 176 votos a favor (mayoría absoluta) para que salga adelante. De salir adelante, según contempla dicho artículo de la CE, no habría indulto posible para Sánchez.

Abascal ha vinculado esta petición a la relación del Ejecutivo con Marruecos y ha acusado a Sánchez de actuar, «por alguna razón desconocida para la mayoría de los españoles», al servicio de Rabat. «No es normal que, después de padecer la invasión de 10.000 personas en nuestro territorio, el presidente del Gobierno, al ser preguntado hoy insistentemente en una entrevista, no haya deslizado ni una sola crítica al régimen de Marruecos ni una sola crítica a Mohamed VI», ha manifestado.

Para Abascal, esa actitud constituye una prueba de «la traición de Pedro Sánchez a los españoles» y a las instituciones. «Hoy Sánchez se ha convertido en un lacayo de Marruecos», ha concluido.

La ofensiva parlamentaria forma parte de un paquete más amplio de medidas anunciado por Vox. La formación reclamará la suspensión del acuerdo preferencial entre la Unión Europea y Marruecos y exigirá revisar las relaciones políticas y diplomáticas con Rabat.

Abascal también ha dirigido sus críticas al PP y le ha pedido que rompa en Ceuta «todos los acuerdos y todos los contactos que mantiene con los islamistas y con los restos del PSOE que gobiernan junto a [Juan José] Vivas». Asimismo, ha reclamado al PP que ponga fin a sus acuerdos con el PSOE en Bruselas relacionados con las políticas migratorias.

El dirigente de Vox ha aprovechado además su intervención para cargar contra el Ejecutivo de Sánchez, al que ha acusado de provocar «la ruina», el deterioro de los servicios públicos y la destrucción de la seguridad. También ha advertido de que el presidente intentará durante el nuevo curso político «lo posible y lo imposible, lo legal o lo ilegal, para intentar destruir a la oposición política».

En este sentido, Abascal ha acusado al Gobierno de estar dispuesto a utilizar «cualquier cosa» para alterar el resultado de las próximas elecciones, incluyendo, según sus palabras, posibles modificaciones del «censo electoral» mediante «cualquier tipo de estratagema». La propuesta de Vox deja ahora al PP ante una decisión política: sin sus votos, la iniciativa para activar el artículo 102 no podrá reunir el respaldo parlamentario necesario.